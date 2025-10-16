È vibonese il vincitore del Campionato Italiano della Pizza Contemporanea 2025: da Milano, Antonio D’angelo - titolare della rinomata “Premiata Forneria” - porta a casa un trofeo particolarmente ambito, conquistato in uno degli appuntamenti più attesi del panorama gastronomico nazionale. L’evento, promosso e sponsorizzato da Galbani, in collaborazione con Sirman, 5 Stagioni e Demetra, ha contato 500 partecipanti ed ha visto sfidarsi, nelle battute finali, sei tra i migliori pizzaioli italiani selezionati, tra i quali è arrivato anche il tropeano Francesco Ribaudo.

La competizione, caratterizzata da un alto livello tecnico e creativo, ha messo alla prova i finalisti con tre sfide decisive: la preparazione della pizza margherita, simbolo della tradizione italiana; una pizza libera, ideata personalmente dai concorrenti; un pressure test con una pizza a sorpresa abbinata ad un cocktail, per testare creatività, tecnica e capacità di improvvisazione. Nello specifico, per questa prova, con una mistery box, il campione ha presentato una pizza con base di vellutata di pomodorini gialli con origano e pepe nero, fiordilatte, baccalà mantecato, pomodorini rossi semidry, chips di pomodoro rosso, fiori eduli, mentuccia fresca e olio evo, abbinata – come da regolamento - ad un cocktail agrumato floreale e dolce.

Tra tutti, a distinguersi per equilibrio, innovazione e rispetto della tradizione è stato proprio Antonio D’Angelo, che ha conquistato la giuria con la sua interpretazione autentica e contemporanea della pizza italiana. «Un'emozione unica!» ha affermato il pizzaiolo vibonese che poi ha sottolineato: «dedico questo prestigioso riconoscimento alla mia famiglia, al mio staff e a tutti coloro che hanno sempre creduto in me. Sono orgoglioso di portare questo premio nella mia terra».

Il successo di D’Angelo rappresenta non solo un traguardo personale, ma è anche esempio di dedizione al lavoro, spirito di sacrificio e pura passione che, da anni, dedica all’arte bianca. Un caloroso ringraziamento va al suo media manager, il fotografo Giovanni Garufi di Vibo Valentia, che ha fatto sì Antonio partecipasse a questa gara a livello nazionale ed ha contribuito, in modo eccellente, al traguardo raggiunto dal pizzaiolo vibonese, risultato poi il migliore d’Italia. La migliore pizza contemporanea italiana si mangia a Vibo Valentia!