Dal 29 maggio al 2 giugno, cinque giorni di show cooking, masterclass e sapori calabresi. Il maestro pizzaiolo inaugura la manifestazione con un evento a sei mani insieme a Strangio e Destefano

Sarà Luciano Sorbillo, tra i più autorevoli ambasciatori della pizza napoletana nel mondo, ad aprire il Calabria Pizza Fest, la manifestazione dedicata alla pizza e alle eccellenze agroalimentari del territorio in programma sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria dal 29 maggio al 2 giugno.

Il festival prenderà ufficialmente il via venerdì 29 maggio alle ore 18 con l’inaugurazione del villaggio allestito nell’area antistante la Torre Nervi, trasformata per cinque giorni in una grande cittadella del gusto tra show cooking, concerti, laboratori, musica e attività dedicate alla valorizzazione dei prodotti identitari calabresi.

Tra gli appuntamenti più attesi della giornata inaugurale spicca “Sapori di Calabria”, in programma dalle 19 alle 20.15, guidato proprio da Luciano Sorbillo, erede della storica famiglia di pizzaioli napoletani attiva dal 1935. Il maestro pizzaiolo porterà al festival la propria esperienza internazionale maturata attraverso eventi gastronomici, consulenze e progetti dedicati alla diffusione della cultura della pizza nel mondo.

Nel corso dell’evento, Sorbillo proporrà un racconto gastronomico che unirà tradizione e innovazione, soffermandosi sulla ricerca sugli impasti, sui processi di fermentazione e sulla valorizzazione della pizza napoletana «in chiave contemporanea».

Accanto a lui saranno protagonisti anche Daniele Strangio del “Dast Restaurant” e Davide Destefano di “Gelato Cesare”, coinvolti in uno show cooking a sei mani pensato per creare «un dialogo tra pizza, cucina contemporanea e dessert d’autore», mettendo al centro i sapori autentici della Calabria.

Il pubblico avrà inoltre l’occasione di incontrare nuovamente Sorbillo sabato 30 maggio alle ore 17 durante la masterclass “La vera pizza napoletana senza segreti”. Un appuntamento dal vivo nel quale il maestro pizzaiolo illustrerà tecniche e processi alla base della tradizione partenopea, «dalla scelta delle farine ai tempi di lievitazione, dalla lavorazione dell’impasto fino all’utilizzo degli ingredienti identitari del territorio».

L’incontro si propone come una vera esperienza immersiva capace di coniugare tecnica, spettacolo e divulgazione gastronomica, offrendo agli appassionati la possibilità di osservare da vicino metodi di lavorazione, impasti e tecniche di cottura.

Le masterclass rappresenteranno uno degli elementi centrali dell’intero Calabria Pizza Fest. Gli organizzatori le definiscono infatti «veri laboratori esperienziali gratuiti», ideati per coinvolgere il pubblico attraverso il racconto diretto dei grandi maestri pizzaioli e trasformare il villaggio in «una grande scuola del gusto a cielo aperto».

La serata inaugurale sarà trasmessa in diretta su Radio Touring 104 e si concluderà alle ore 22 con il dj set di Vespaclub.

Il festival proseguirà fino al 2 giugno con un ricco calendario di appuntamenti tra talk, concerti, attività per bambini, incontri dedicati all’educazione alimentare e iniziative finalizzate alla promozione delle eccellenze agroalimentari calabresi.