Per Allison e Patrick Hughes, turisti della North Carolina, l’incontro con Santa Domenica Talao è stato un colpo di fulmine. Cinque anni dopo l’arrivo nel piccolo borgo calabrese, quel sentimento ha dato vita a un giardino che sembra uscito da una fiaba, con alberi fruttati, archi fiorati e tanti giochi per bambini. Domenica scorsa, i due coniugi lo hanno inaugurato a pochi passi dal centro abitato con una grande festa per poi “donarlo” alla comunità che li ha accolti e fatti sentire subito a casa.

L’inaugurazione

Alla presenza di un folto gruppo di cittadini, il parroco del paese, don Miguel Angel Arenas, ha benedetto l’arco d’ingresso, pronunciando parole di speranza. Dopodiché, Allison e Patrick hanno simbolicamente tagliato il nastro tra gli applausi. I coniugi, poi, hanno brindato con i presenti e dato il via a una vera e propria festa, con tanto di buffet, in segno di amore e riconoscenza per l’ospitalità ricevuta. Il giardino resterà aperto tutte le domeniche e vi si potrà accedere gratuitamente. Al suo interno vi sono giochi per bambini, tavoli in legno, panchine di paglia, oggetti restaurati e tanti fiori colorati.

Com’è nata l’idea

A raccontare le origini dell’iniziativa è la stessa Allison. «Siamo arrivati a Santa Domenica Talao nel 2020, dopo la minaccia della pandemia, e abbiamo visto quella che sarebbe diventata la nostra casa. Aveva bisogno di essere ristrutturata, ma ce ne siamo innamorati. Ho pianto la prima volta che l'ho vista». Per rimettere a nuovo l’abitazione ci sono voluti tre anni di lavori. «Successivamente abbiamo iniziato a cercare un posto in cui parcheggiare la nostra auto e Antonello, il nostro architetto, ci ha mostrato questo posto. Noi lo abbiamo trasformato in un parcheggio, ma poi ho visto la disposizione del giardino. Abbiamo iniziato a ripulirlo e ci siamo resi conto che in passato era già stato il giardino di qualcun altro. Ci sono alberi da frutto di diverse specie; è stato in quel momento che ho avuto l’idea di riportarlo in vita».

In ricordo della sorella

Per Allison, trasformare l’enorme pezzo di terra in un giardino “fatato” è stato anche il modo di tenere in vita la sorella, a cui è dedicato il luogo. Il suo progetto ha subito ricevuto il sostegno del marito Patrick, dell’amministrazione comunale e di tante altre persone che hanno dato il loro contributo. I coniugi americani sono tornati a Santa Domenica Talao nel maggio di quest’anno e stanno organizzando il loro trasferimento definitivo in Calabria, di cui si dicono perdutamente innamorati.