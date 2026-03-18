Le infrastrutture esistono ma in alcuni casi non funzionano: tra fondi spesi e manutenzione assente cresce il rischio per gli eventi meteo estremi. La situazione della struttura di Monte Pettinascura in Sila diventa emblematica

Mentre la crisi climatica accelera, il Mezzogiorno d’Italia si trova a fare i conti con un «buco nero» informativo. In particolare, la Calabria emerge come il caso più emblematico di un territorio vulnerabile rimasto privo di un’adeguata sorveglianza radar meteorologica, uno strumento che oggi non è più un lusso, ma un presidio di sicurezza vitale.

Un territorio “cieco” di fronte ai nubifragi

Nonostante la tecnologia sia ampiamente disponibile, vaste aree della regione soffrono di una mancanza cronica di dati in tempo reale. In diverse zone strategiche, il monitoraggio radar risulta intermittente o del tutto assente per periodi prolungati.

“Senza radar, prevedere l’esatta traiettoria di una cella temporalesca diventa una scommessa, non una scienza”.

Questa lacuna trasforma la Calabria in una delle zone meno protette d’Italia dal punto di vista della meteorologia strumentale, lasciando la popolazione in balia di fenomeni atmosferici sempre più violenti e localizzati.

Il paradosso più amaro riguarda le risorse economiche. Non è sempre una questione di mancanza di budget: diversi finanziamenti statali ed europei sono stati effettivamente impiegati per l’acquisto e l’installazione di apparecchiature che, tuttavia, giacciono oggi nel più totale abbandono.

Infrastrutture potenzialmente all’avanguardia si sono trasformate in “cattedrali nel deserto” tecnologiche. Questi radar, installati ma mai attivati o privi di manutenzione, rappresentano un doppio danno:

Economico : per lo spreco di denaro pubblico.

: per lo spreco di denaro pubblico. Sociale: per il senso di insicurezza che generano in una regione già colpita da una forte fragilità idrogeologica.

Perché il “Nowcasting” è una priorità assoluta

In un’epoca di eventi meteorologici estremi, la prevenzione si basa sulla velocità. Un sistema radar integrato è l’unico strumento capace di:

Individuare i “Flash Flood” (alluvioni lampo) prima che colpiscano i centri abitati.

Fornire dati certi alla Protezione Civile per l’emissione di allerte mirate e tempestive.

per l’emissione di allerte mirate e tempestive. Mappare con precisione l’intensità delle precipitazioni, evitando falsi allarmi o, peggio, silenzi ingiustificati.

Il Paradosso di Monte Pettinascura

Situato a oltre 1.700 metri di quota nel comune di San Giovanni in Fiore (CS), il radar di Monte Pettinascura dovrebbe essere la «sentinella» della Calabria centro-settentrionale. La realtà, però, è segnata da una cronica inefficienza:

Infrastruttura presente, ma spesso “cieca” : Nonostante sia una delle postazioni più strategiche dell’intera rete nazionale per coprire lo Ionio e l’area silana, il radar ha sofferto per anni di guasti tecnici prolungati e problemi di manutenzione.

: Nonostante sia una delle postazioni più strategiche dell’intera rete nazionale per coprire lo Ionio e l’area silana, il radar ha sofferto per anni di guasti tecnici prolungati e problemi di manutenzione. Il nodo della gestione : Spesso il problema non è la tecnologia, ma la burocrazia legata alla manutenzione ordinaria e straordinaria, che nel corso del 2026 ha continuato a mostrare lacune, lasciando il sistema offline proprio durante i picchi di maltempo (come gli eventi intensi registrati tra gennaio e marzo 2026).

: Spesso il problema non è la tecnologia, ma la burocrazia legata alla manutenzione ordinaria e straordinaria, che nel corso del 2026 ha continuato a mostrare lacune, lasciando il sistema offline proprio durante i picchi di maltempo (come gli eventi intensi registrati tra gennaio e marzo 2026). Investimenti e PNRR: Anche se la piattaforma nazionale della Protezione Civile è stata rinnovata a inizio 2026, l’integrazione piena dei dati di Pettinascura rimane spesso un miraggio tecnico, rendendo difficile il nowcasting (la previsione a brevissimo termine) per i comuni del Cosentino, del Crotonese e del Catanzarese.

Perché il silenzio di Pettinascura è pericoloso?

Senza il segnale di questo radar, la Protezione Civile e i previsori locali perdono la capacità di vedere:

Celle temporalesche in risalita dallo Ionio: Fenomeni che spesso causano alluvioni lampo sulla fascia costiera.

L’intensità reale delle nevicate in Sila : Fondamentale per la viabilità e la gestione dei soccorsi in quota.

: Fondamentale per la viabilità e la gestione dei soccorsi in quota. La struttura dei venti: Essenziale per prevedere danni alle infrastrutture elettriche e boschive.

La situazione attuale (Marzo 2026)

Mentre la Calabria affronta allerta meteo arancioni e rosse (come quella recente del 17-18 marzo 2026), il territorio chiede a gran voce che Pettinascura smetta di essere un’opera incompiuta a intermittenza. La digitalizzazione della rete, promessa con i fondi post-pandemia, non ha ancora risolto il problema della continuità operativa sul campo.