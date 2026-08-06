L’anticiclone africano continuerà a dominare anche nei prossimi giorni, ma oggi sono attese precipitazioni intense sulle montagne, con grandine e fulmini. Possibili sconfinamenti fino alle coste del Catanzarese

La Calabria rimane nella morsa dell’anticiclone africano e ci rimarrà ancora per diversi giorni. Secondo gli ultimi aggiornamenti anche la prossima settimana vivrà all’insegna del gran caldo su tutta la Regione e sarà accompagnata da alti tassi di umidità che aumenteranno la sensazione di calore. Intanto però in questi giorni, pur in regime anticiclonico, si stanno sviluppando diversi temporali di calore nelle aree montuose della regione e in particolare sulla Sila e sul Pollino, dove le precipitazioni risultano localmente anche intense.

Giovedì con forti temporali pomeridiani

La giornata di oggi vedrà infatti lo stesso scenario: al mattino avremo condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Ecco però che nelle primissime ore del pomeriggio si svilupperanno temporali localmente intensi sulla Sila e sul Pollino accompagnati da intensa attività elettrica e da precipitazioni intense e grandinigene. I fenomeni tenderanno a sconfinare fin verso le aree interne e localmente anche fino alle coste del Catanzarese compresa la città di Catanzaro. Migliora ovunque in serata con tempo che tornerà nuovamente stabile e cieli poco nuvolosi.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla per tutta la Calabria per fenomeni avversi e temporaleschi.