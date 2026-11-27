La perturbazione che ha causato ingenti disagi su parte della Calabria nella giornata di giovedì si è allontanata verso Sud ma sull’Italia continua la presenza di un’area di bassa pressione che apporterà ancora piogge sparse.

Venerdì con piogge, poi temperature in calo

Per la giornata di venerdì ci aspettiamo condizioni meteorologiche molto variabili su tutta la regione con piogge e rovesci che interesseranno soprattutto le aree Tirreniche ma con precipitazioni che bagneranno anche le aree interne del Reggino, Vibonese, Catanzarese e Crotonese fin verso le relative aree Joniche. Le piogge non saranno comunque di forte intensità e saranno accompagnate da temperature ancora al di sopra delle medie stagionali; in questo contesto però avremo un generale cambio di circolazione a partire da sabato quando la bassa pressione scivolerà verso Sud causando un richiamo di aria più fredda dai Balcani capace di apportare un calo delle temperature su tutta la Calabria. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti dal weekend l’intera Regione sarà interessata da temperature al di sotto delle medie stagionali con valori massimi che lungo le coste si manterranno intorno ai 13-15°C, e sarà possibile il ritorno di qualche nevicata sui monti della Sila e del Pollino a partire dai 1400m di quota.