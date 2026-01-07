Precipitazioni principalmente nelle aree tirreniche e interne. Fiocchi in Sila, Pollino e Aspromonte intorno ai 1200 metri

Come da previsione il maltempo è giunto sulla Calabria. Piogge localmente moderate stanno interessando a macchia di leopardo le aree tirreniche e interne accompagnate da rovesci di grandine o graupel a causa del brusco abbassamento delle temperature.

Abbassamento che sta apportando precipitazioni nevose sui monti e in particolare su Sila, Pollino e Aspromonte con quota neve attualmente intorno ai 1200 m ma che nelle prossime ore diminuirà ulteriormente raggiungendo anche i villaggi più importanti. Con l’arrivo del maltempo si stanno registrando le prime forti raffiche di vento sulla regione con valori di circa 60-70 km/h su Vibonese e Catanzarese ma in deciso aumento nelle prossime ore.