In mattinata il maltempo interesserà soprattutto le aree ioniche e interne del Cosentino ma si estenderà poi al resto della regione. Domenica in arrivo tempo stabile e temperature in aumento

Il ciclone Erminio entra nel vivo. Dopo giorni con piogge, temporali e nevicate sui monti il ciclone entrerà nel clou nella giornata odierna: già dal mattino infatti piogge e locali temporali interesseranno gran parte della Calabria ma in particolare le aree joniche e interne del Cosentino e Crotonese con precipitazioni che localmente risulteranno anche intense.

Nel corso della tarda mattinata / primo pomeriggio il maltempo si espanderà anche sul resto del territorio con piogge e locali temporali che interesseranno l'intero comparto del Catanzarese, Vibonese e Reggino: anche qui le precipitazioni risulteranno localmente forti e soprattutto nelle aree interne gli accumuli saranno molto abbondanti a causa dell'effetto Stau che si andrà a creare. Il maltempo durerà anche durante le ore serali ma il ciclone tenderà ormai ad allontanarsi dalla Calabria.

Tempo in miglioramento: Pasqua e Pasquetta con sole

L'allontanamento del ciclone Erminio causerà un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche: fino alla giornata di sabato locali piovaschi interesseranno prettamente le aree interne con possibili sconfinamenti ancora una volta lungo le aree costiere specie joniche ma a partire dalla giornata di domenica, Santa Pasqua, si avrà un generale cambiamento. L'anticiclone tenderà a prendere il possesso del Mediterraneo apportando tempo stabile e temperature in generale aumento: secondo le ultime emissioni modellistiche le condizioni meteorologiche rimarranno stabili anche durante la giornata di Pasquetta con temperature che si manterranno prettamente nelle medie del periodo e localmente si potranno raggiungere anche i 20°C.

Per tutti i dettagli però vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.