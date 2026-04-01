L'ennesimo ciclone (Ermione) ha raggiunto la Calabria. Fin dal mattino infatti temporali di forte intensità hanno interessato soprattutto le aree joniche e interne della regione con nevicate sui monti della Sila a partire dai 1300m di quota.

Nelle prossime ore però il maltempo continuerà con condizioni meteorologiche instabili su gran parte della Calabria ma soprattutto sulle aree joniche e interne con piogge e locali temporali che interesseranno ancora il Reggino, Catanzarese, Crotonese e Cosentino.

Neve in montagna

Sui monti della Sila continuerà invece a cadere la neve con paesaggi che sembreranno prettamente invernali dai 1300m di quota e con nevicate che localmente risulteranno abbondanti.

Meteo, cosa ci aspetta a Pasqua

La fase instabile durerà almeno fino a venerdì. Stando alle ultime emissioni modellistiche intorno al weekend di Pasqua e per la giornata di Pasquetta è prevista la rimonta dell'alta pressione su tutto il Mediterraneo e sulla nostra regione, il che apporterebbe condizioni meteorologiche stabili. Di conseguenza anche le temperature subiranno un generale aumento con valori che si manterrebbero più in linea con il periodo.