Oltre alla pioggia previste nelle zone tirreniche onde di sei metri tra stasera e domani mattina. Anche venerdì allerta arancione su parte della regione

Il ciclone Nils ha raggiunto la Calabria. Fin dal mattino infatti forti precipitazioni stanno interessando le aree tirreniche della regione per poi espandersi nelle aree interne e joniche specie catanzaresi e reggine, dove ormai piove da oltre 2 settimane in modo quasi continuo.

Nelle prossime ore però l’elemento principale sarà il vento: l’enorme differenza di pressione che si andrà a creare favorirà la formazione di violente raffiche di vento su tutta la Regione con valori fino ai 90-100 km/h lungo le aree tirreniche, mentre raffiche più intense, dovuto all’effetto di venti di caduta che si andranno a creare, sono attese nelle aree interne e joniche del Catanzarese e Reggino dove si potranno raggiungere addirittura i 130-140 km/h.

Inoltre, lungo le coste tirreniche, sono previste violente mareggiate tra stasera e la mattinata di domani con onde che potranno superare i 5-6 metri di altezza.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal hanno mantenuto in vigore l’allerta arancione su tutta l’area tirrenica e relative aree interne, mentre altrove permarrà l’allerta ordinaria gialla.