Ieri piogge abbondanti soprattutto lungo le aree joniche e interne della regione con forti raffiche di vento. Nelle prossime ore è previsto un generale miglioramento

Come da previsione il vortice ciclonico ha raggiunto la Calabria nel pomeriggio di ieri apportando piogge abbondanti lungo le aree joniche e interne della regione. In particolare spiccano i 103 mm di San Sostene, 101 mm di San Mauro Marchesato, 100 mm di Rocca di Neto, 90 mm di Petronà e Longobucco, 85 mm di Santa Caterina dello Jonio, 78 mm di Petilia Policastro e Stignano.

Il maltempo è stato accompagnato anche da forti raffiche di vento con picchi fino ai 100 km/h ad Amantea e San Mauro Marchesato, anche se per fortuna non hanno causato particolari disagi.

Come previsto però il vortice ciclonico ha richiamato anche aria più fredda da Nord causando un generale calo della quota neve e con nevicate abbondanti che hanno interessato soprattutto l’Aspromonte e la Sila.

Neve in Sila, le immagini delle webcam

Nelle prossime ore è previsto un generale miglioramento su tutta la Calabria anche se in serata saranno possibili locali disturbi sulla bassa Calabria Tirrenica.