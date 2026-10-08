La massa d’aria instabile che ha raggiunto la regione nella giornata di ieri ha causato locali temporali pomeridiani nelle aree interne della regione. A fare scalpore però è stato il forte temporale non previsto che ha interessato il Crotonese durante la serata di ieri, il quale ha apportato diversi allagamenti specie ad Isola Capo Rizzuto con circa 100mm di pioggia caduta.

Giovedì caldo, poi temporali e calo delle temperature

Durante la giornata di oggi però, l’arrivo di una perturbazione sulle regioni del Nord causerà un temporaneo richiamo di aria calda con temperature localmente alte e fino ai 30°C, cioè oltre 5-7°C al di sopra delle medie stagionali. Questo aumento però durerà poco: la perturbazione scenderà infatti di latitudine raggiungendo la Calabria nella giornata di venerdì: qui sono previsti temporali specie tra il pomeriggio e la giornata di sabato a partire dai quadranti orientali e aree tirreniche per poi spingersi fin verso le aree interne e joniche della regione.

Le aree più colpite dal maltempo saranno soprattutto quelle tirreniche del Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino con accumuli che localmente saranno abbondanti. Piogge forti interesseranno anche le aree joniche e in particolare quelle del Reggino, Catanzarese e Crotonese dove non mancheranno locali temporali.

In questo frangente anche le temperature subiranno un generale calo con valori che tenderanno a scendere al di sotto delle medie stagionali.