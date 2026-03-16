Situazione critica anche nel Crotonese e Catanzarese. Disagi e allagamenti in diverse zone della regione

Il maltempo torna a sferzare la Calabria, a un mese dall'ultimo evento, con piogge torrenziali che stanno interessando dalla serata di ieri tutta la regione. A Santa Cristina d'Aspromonte, nel Reggino, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 201 millimetri di pioggia.

Misurazioni rilevanti anche in altre aree. A Petilia Policastro Pagliarelle, nel Crotonese, sono caduti nello stesso arco di tempo 170 millimetri di pioggia. Superati abbondantemente i 100 millimetri in numerose località del Catanzarese e del Crotonese, in particolare nelle zone interne della Sila.

Maltempo in Calabria, danni e disagi

Allagamenti e disagi si registrano in diverse zone della Calabria. A Cosenza le forti raffiche di vento hanno travolto diversi stand della fiera di San Giovanni, a Catanzaro danni ingenti a uno dei capannoni dell’azienda Guglielmo di Stalettì.

Meteo Calabria, le previsioni per le prossime ore

Nelle prossime ore è atteso il clou del maltempo. In particolare, a partire dal pomeriggio, possibili nubifragi interesseranno l'intera fascia jonica della Calabria, tra cui il Reggino, il Catanzarese e il Crotonese, oltre alle rispettive aree interne, con precipitazioni di forte intensità accompagnate ancora da intensa attività elettrica e locali grandinate. Anche sul resto della regione sono attese precipitazioni intense, in particolare sul Lametino e nel Cosentino.

Il maltempo sarà accompagnato inoltre da forti raffiche di vento dai quadranti orientali, con punte che potranno raggiungere i 90-100 km/h.