L’allerta riguarda larga parte del Crotonese e le aree ioniche del Cosentino. Previsti temporali e forti raffiche di vento
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Ancora maltempo in Calabria. La Protezione civile, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un'allerta meteo arancione per la giornata di domani che riguarda larga parte del Crotonese e le aree ioniche del Cosentino. Nel bollettino si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale".
Viene inoltre specificato che "i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica".