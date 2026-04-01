Ancora maltempo in Calabria. La Protezione civile, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un'allerta meteo arancione per la giornata di domani che riguarda larga parte del Crotonese e le aree ioniche del Cosentino. Nel bollettino si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale".

Viene inoltre specificato che "i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica".