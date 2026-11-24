Dopo una breve tregua, da mercoledì il maltempo tornerà a interessare la regione. Giovedì sono attesi rovesci anche intensi, con accumuli fino a 50-60 millimetri. Nel fine settimana irromperà aria fredda dai Balcani, accompagnata da raffiche di Bora e Grecale e da un brusco calo termico

La tregua ha le ore contate. Sulla Calabria si prepara una nuova fase di maltempo, con piogge, temporali e venti intensi, destinata a entrare nel vivo da mercoledì e a proseguire fino al fine settimana. Dopo una giornata di martedì relativamente tranquilla, una vasta circolazione depressionaria in arrivo dal Nord Atlantico attraverserà l'Italia, spostandosi progressivamente verso il Centro-Sud e poi verso i Balcani e lo Ionio.

Queste le previsioni, anticipate nei giorni scorsi da LaC News24, in attesa di aggiornamenti: prima le precipitazioni legate al vortice depressionario, poi l'ingresso di correnti fredde dai quadranti nord-orientali. Il risultato sarà una settimana caratterizzata da fenomeni anche intensi, raffiche di burrasca e un sensibile abbassamento delle temperature.

Martedì, qualche pioggia sulla Calabria meridionale

La giornata di martedì 24 novembre sarà ancora in prevalenza asciutta sulla regione. Sono attese ampie schiarite, alternate a nuvolosità irregolare, con piogge sparse sulla Calabria meridionale: gli accumuli previsti sono contenuti, nell'ordine di 5-10 millimetri nelle 24 ore.

Al mattino soffieranno Maestrale e Tramontana, con raffiche iniziali di 40-50 chilometri orari sulle coste calabresi, in attenuazione nel corso della giornata. Il Tirreno meridionale e lo Ionio saranno molto mossi nelle prime ore, con onde tra 1,5 e 2,5 metri, ma il moto ondoso è previsto in graduale diminuzione dal pomeriggio.

Mercoledì arrivano piogge e venti forti

Il peggioramento si farà più evidente da mercoledì 25 novembre. Il minimo depressionario porterà precipitazioni abbondanti soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico, mentre sulla Calabria e sulla Sicilia meridionale i fenomeni saranno inizialmente più isolati. Sui settori ionici calabresi sono previsti soltanto piovaschi, con accumuli stimati tra 1 e 5 millimetri nelle 24 ore.

A cambiare scenario saranno soprattutto i venti: si rafforzeranno Scirocco e Libeccio, con raffiche che potranno raggiungere i 60-80 chilometri orari sui bacini occidentali, sulle regioni tirreniche e lungo i crinali appenninici. Il mare sarà agitato o molto agitato sui settori occidentali e meridionali, con onde che potranno arrivare a 3,5-4,5 metri sul Tirreno centro-settentrionale e sul Mar Ligure.

Giovedì il passaggio più delicato: temporali anche in Calabria

La giornata di giovedì 26 novembre potrebbe essere la più critica per il Sud. Il vortice depressionario scivolerà verso il Centro-Sud e favorirà rovesci e temporali diffusi anche sulla Calabria. Le precipitazioni attese sulle regioni tirreniche, nelle aree interne e lungo il versante adriatico centrale, al Sud e sulla Sicilia tirrenica saranno comprese generalmente tra 20 e 40 millimetri nelle 24 ore, ma con picchi di 50-60 millimetri tra basso Lazio, Campania e Calabria.

Il peggioramento sarà accompagnato da venti intensi, in rotazione ciclonica. Maestrale e Ponente potranno raggiungere raffiche di 60-80 chilometri orari sulla Sardegna, sui bacini occidentali, sulle regioni tirreniche e al Sud. I mari saranno agitati, con condizioni di mare molto agitato sul Tirreno meridionale e sul Mare e Canale di Sardegna, dove le onde potranno raggiungere i 3,5-4,5 metri.

La neve interesserà soprattutto le Alpi centro-orientali e, con l'ingresso dell'aria più fredda, anche l'Appennino settentrionale e centrale. Sull'Appennino meridionale le precipitazioni nevose resteranno invece confinate alle quote più elevate, oltre i 1.300-1.500 metri.

Tra venerdì e sabato arriva l'aria fredda dai Balcani

La fase perturbata non si esaurirà giovedì. Tra venerdì 27 e sabato 28 novembre i modelli indicano lo spostamento del vortice verso i Balcani e lo Ionio, con l'attivazione di una circolazione fredda adriatica. Piogge e rovesci interesseranno il versante adriatico, dalla Romagna alla Puglia, e le regioni meridionali.

Le nevicate potranno raggiungere quote relativamente basse sull'Appennino centrale: tra 900 e 1.100 metri, con possibili abbassamenti fino a 700-900 metri tra Marche e Abruzzo. Sull'Appennino meridionale la quota neve sarà più alta, intorno ai 1.300-1.500 metri, con accumuli indicativi tra 10 e 25 centimetri.

A dominare la scena saranno però i venti di Bora e Grecale, con raffiche di 60-80 chilometri orari lungo l'Adriatico, al Sud e sui crinali appenninici. Le coste esposte potranno essere interessate da mareggiate, con onde fino a 3-4 metri. Le temperature scenderanno in modo generalizzato di 3-5 gradi e il vento accentuerà la sensazione di freddo attraverso il cosiddetto effetto wind-chill: la temperatura percepita potrà risultare sensibilmente inferiore a quella indicata dai termometri.

La tendenza per la Calabria

In sintesi, dopo le schiarite e qualche pioggia sulla parte meridionale della regione martedì, mercoledì sarà caratterizzato da un aumento della nuvolosità e da venti meridionali in rinforzo. Giovedì è atteso il passaggio più perturbato, con rovesci e temporali e accumuli localmente consistenti. Tra venerdì e sabato arriveranno correnti più fredde dai Balcani, con venti di Grecale e un calo delle temperature. Una fase da seguire con attenzione soprattutto lungo le coste esposte e nelle aree interne, dove il vento potrà accentuare la sensazione di freddo.