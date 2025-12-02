Atteso un intenso peggioramento nelle prossime ore, con il clou previsto tra la notte e il primo pomeriggio di giovedì. Le aree pù colpite nel Reggino, Catanzarese, Crotonese e Cosentino

Come anticipato dagli scorsi articoli, è atteso un intenso peggioramento nelle prossime ore su parte della regione. Un minimo di bassa pressione in risalita dal Nord Africa si andrà a posizionare nel Mar Jonio causando un richiamo di aria molto umida con conseguenti temporali e nubifragi.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti le aree più colpite saranno quelle del Reggino, Catanzarese, Crotonese e, successivamente, del Cosentino jonico e relative aree interne dove sono attesi accumuli che localmente potranno superare anche i 100-150 mm.

Le prime piogge inizieranno ad interessare le coste joniche a partire dal pomeriggio di domani, con intensità in generale aumento nelle ore serali con il clou del maltempo che è previsto però tra la notte e il primo pomeriggio di giovedì.

In merito a ciò la Protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta gialla per la giornata di domani su tutte le coste joniche della regione.