Dopo una breve tregua, il maltempo torna a interessare la regione. Domenica 15 novembre sono attese precipitazioni lungo il versante tirrenico, mentre lunedì i rovesci insisteranno sulla Calabria occidentale. Temperature verso i valori stagionali

La tregua durerà poco. Dopo le precipitazioni degli ultimi giorni, la Calabria si prepara a una nuova fase di instabilità: da domenica 15 novembre una perturbazione atlantica attraverserà il Tirreno, riportando piogge diffuse lungo la fascia occidentale della regione. Anche le temperature, dopo i valori insolitamente elevati registrati nei giorni scorsi soprattutto in Sicilia, tenderanno a ridimensionarsi, riallineandosi alle medie stagionali.

Il miglioramento atteso per sabato 14 novembre rappresenta dunque soltanto una parentesi. A spiegare l'evoluzione è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, che segnala una circolazione atmosferica ancora dinamica e destinata a determinare nuovi passaggi perturbati sulla Penisola.

Sabato ultimi piovaschi sul basso Tirreno

La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni relativamente più stabili, con ampie schiarite su buona parte del territorio nazionale. In Calabria potranno persistere al mattino ultimi piovaschi sui settori tirrenici, in particolare nelle aree interessate dalle precipitazioni dei giorni precedenti. I fenomeni tenderanno poi a esaurirsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte.

Il cambiamento si avvertirà anche sul fronte termico. Le correnti più fresche dai quadranti settentrionali e nord-orientali contribuiranno a riportare le temperature verso valori più consoni al periodo, dopo le punte di 27-28 gradi raggiunte nei giorni scorsi in Sicilia.

Domenica 15 novembre torna il maltempo sulla Calabria tirrenica

Il peggioramento è atteso dalla giornata di domenica, quando una nuova perturbazione raggiungerà la Penisola attraversando il Tirreno. Le precipitazioni interesseranno diffusamente il versante occidentale, dalla Toscana fino alla Sicilia, coinvolgendo anche la Calabria. I quantitativi previsti a livello generale lungo le aree interessate si collocano tra 15 e 35 millimetri nelle 24 ore, con possibili picchi superiori soprattutto tra Lazio e Campania.

Per la regione il quadro sarà quindi più instabile lungo la fascia tirrenica, mentre sui settori ionici i fenomeni potrebbero risultare meno significativi. Le temperature massime al Sud e sulle Isole maggiori oscilleranno tra 18 e 23 gradi.

Lunedì ancora rovesci sui settori occidentali

La perturbazione non esaurirà rapidamente i suoi effetti. Lunedì 16 novembre il flusso umido atlantico continuerà a interessare il versante tirrenico e la Campania, con rovesci sparsi attesi anche sulla Calabria tirrenica. Situazione più tranquilla, invece, sulla Puglia e sui settori ionici, dove sono previste maggiori schiarite.

La tendenza per i giorni successivi indica una nuova intensificazione delle precipitazioni tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre soprattutto al Centro-Nord e lungo il Tirreno settentrionale. La fase perturbata potrebbe accompagnarsi anche a un rinforzo dei venti meridionali, con raffiche fino a 55-70 chilometri orari sui bacini occidentali.

Attenzione ai terreni già saturi di pioggia

Un elemento da non sottovalutare riguarda le condizioni del territorio dopo le precipitazioni dei giorni scorsi. Il meteorologo di iLMeteo.it richiama l'attenzione sulla saturazione dei suoli in diverse aree del Paese, in particolare al Nord-Ovest, in Emilia-Romagna e lungo la fascia tirrenica. Per la valutazione delle eventuali criticità idrogeologiche e idrauliche legate alle nuove piogge, il riferimento resta quello dei bollettini ufficiali della Protezione civile.

Per la Calabria, dunque, il fine settimana si dividerà tra una breve pausa e un nuovo peggioramento: sabato gli ultimi fenomeni sul Tirreno, domenica il ritorno delle precipitazioni e lunedì ancora instabilità sui versanti occidentali. Una fase da seguire con attenzione, soprattutto nelle aree già interessate dagli accumuli di pioggia.