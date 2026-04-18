Come ben sappiamo, la primavera è quella stagione con un’estrema variabilità atmosferica a causa dello scontro tra masse d’aria differenti. In questi giorni infatti dopo giornate piuttosto fresche, il ciclone Ulla ha apportato un netto aumento delle temperature con valori ben oltre le medie del periodo. Il suo allontanamento però sta causando e causerà, specie tra il weekend e i primissimi giorni della prossima settimana, il consolidamento dell'anticiclone africano che apporterà temperature ben oltre le medie del periodo e con punte fino ai 27-28°C. In questo frangente le condizioni meteorologiche rimarranno stabili praticamente su tutta la Calabria con cieli sereni o poco nuvolosi; da segnalare solo qualche addensamento nuvoloso nelle ore pomeridiane nelle aree interne ma con basso rischio di precipitazioni.

Tornano freddo e pioggia?

Come detto però la primavera è una stagione di estrema variabilità e infatti, a partire dal 23 aprile avremo un nuovo cambiamento meteorologico. Una nuova irruzione di aria fredda di matrice artica dovrebbe raggiungere nuovamente la nostra regione apportando un drastico calo delle temperature con valori che scenderebbero al di sotto delle medie stagionali almeno di 3-5°C. Il crollo termico dovrebbe essere accompagnato anche da locale maltempo a causa di un minimo di bassa pressione che dalla valle del rodano scivolerebbe nel Mediterraneo apportando piogge e locali temporali.

Come avete letto però il condizionale è d'obbligo in quanto serviranno ancora diversi aggiornamenti per avere la situazione più chiara. Restate dunque aggiornati.