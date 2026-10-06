Precipitazioni previste nella giornata di domani in particolare lungo le aree tirreniche cosentine, catanzaresi e vibonesi. Migliora in serata ovunque. Ecco le previsioni

Durante la giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, una debole perturbazione scenderà fin verso la Calabria apportando locali piovaschi e temporali.

A partire dalla mattinata ci aspettiamo tempo variabile con nuvolosità sparsa su tutta la regione e con possibili piogge lungo le aree tirreniche specie cosentine, catanzaresi e vibonesi, mentre altrove ci saranno nubi sparse ma con basso rischio di precipitazioni.

Nel pomeriggio locale instabilità si andrà a sviluppare nelle aree orientali tra cui Sila cosentina e Crotonese, Aspromonte e Sila Catanzarese, con possibili sconfinamenti fin verso le aree interne e costiere delle aree joniche. Miglioramento generale, invece, in serata con ampie schiarite su tutta la regione.

Ecco però che nella giornata di giovedì l’avvicinarsi di un minimo di bassa pressione al nord Italia causerà un richiamo di aria mite da sud, il quale apporterà un generale aumento delle temperature con valori bel oltre le medie stagionali. Valori che però tenderanno a ritornare nella normalità già dalla giornata di venerdì.