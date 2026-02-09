La prima settimana di febbraio è stata caratterizzata da un via vai di perturbazioni atlantiche che hanno apportato piogge abbondanti su gran parte della regione e qualche disagio. Ecco però che le condizioni meteorologiche non subiranno particolari variazioni: anche la settimana appena iniziata infatti sarà caratterizzata da una porta atlantica aperta a numerose perturbazioni con obiettivo proprio la nostra regione.

Già durante la giornata odierna piogge sparse interesseranno gran parte della Calabria con precipitazioni che interesseranno soprattutto le aree tirreniche e interne ma non mancheranno fenomeni anche lungo le aree Ioniche specie catanzaresi.

Una seconda perturbazione è attesa invece tra mercoledì e giovedì con piogge localmente molto abbondanti sempre sulle medesime zone e in particolare sui settori tirrenici del Cosentino, Catanzarese, Vibonese e Reggino ma con fenomeni fin verso le aree interne e Joniche.

Ma non è finita qui: secondo gli ultimi aggiornamenti una terza perturbazione è attesa anche nel weekend con obiettivo sempre le aree sopracitate ormai sature.

Il tutto sarà accompagnato ancora una volta da venti forti dai quadranti occidentali che causeranno mareggiate lungo le coste tirreniche.

Per tutti i prossimi aggiornamenti dettagliati continuate a seguirci.