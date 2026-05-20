«Ci siamo, l'Estate è pronta a fare il suo trionfale ingresso in scena, e ha deciso di fare subito sul serio. Nei prossimi giorni l'Anticiclone Africano conquisterà l'intera Penisola, portando con sé condizioni tipicamente estive ben prima dell'inizio ufficiale della stagione». Lo afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, sottolineando che «a testimoniare l'eccezionalità della massa d'aria in arrivo, ci sarà un dato su tutti: entro il fine settimana, lo zero termico schizzerà fino a 4000 metri di quota sulle Alpi occidentali, un valore che solitamente registriamo nel cuore del mese di luglio. In pianura, l'ondata di calore si tradurrà in una marcata anomalia termica: da Nord a Sud i termometri registreranno valori di 4-5°C superiori alle medie climatologiche del periodo».

Oggi «l'atmosfera dovrà affrontare ancora qualche piccolo assestamento prima di stabilizzarsi completamente. L'aria calda innescherà gli ultimi focolai di instabilità pomeridiana, legati per lo più al ciclo diurno: entro giovedì sarà possibile qualche isolato acquazzone sulle Alpi e le Prealpi orientali e tra Lazio, Campania e Calabria. Successivamente, anche questi deboli episodi convettivi andranno via via spegnendosi, lasciando spazio a un dominio assoluto del sole. Ma veniamo ai veri protagonisti di questa settimana: i termometri. Ecco come si svilupperà la progressiva impennata del caldo: dai primi 27°C di Cagliari, giovedì saliremo ancora fino a percepire il primo vero salto termico. Al Nord i termometri toccheranno diffusamente i 28°C, mentre al Centro (come a Grosseto e a Roma) sfioreremo i 29°C. Venerdì entreremo nel territorio prettamente estivo: in Sardegna si raggiungeranno i primi 31°C a Oristano, ma anche il Centro-Nord farà registrare valori canicolari con picchi di 30°C a La Spezia e Roma, e ben 29°C diffusi dalla Valle d'Aosta (Aosta) fino alla Toscana (Grosseto, Lucca). Sabato e domenica il caldo consoliderà la sua morsa: toccheremo i 32°C in Sardegna, mentre in moltissime città del Centro-Nord, tra cui Roma, Firenze, Grosseto, Lucca e Sondrio, raggiungeremo ancora i 30°C. Nel resto del Paese le temperature galleggeranno diffusamente sui 28-29°C. In questo contesto di caldo prettamente diurno, emergerà una buona notizia: almeno fino a domenica, le temperature notturne resteranno su valori ancora piacevoli e freschi, garantendo un buon riposo. Ma attenzione alla prossima settimana: l'accumulo di calore e umidità inizierà a farsi sentire anche di notte. Già da lunedì 25 maggio, Genova vivrà notti con minime intorno ai 20 gradi. Da mercoledì 27, questo valore (si parla di "notte tropicale" quando la minima non scende sotto i 20°C) verrà oltrepassato anche su buona parte della Lombardia e del Piemonte. Sarà il superamento di questa soglia, sia psicologica che fisiologica, a dichiarare ufficialmente aperte le porte alle notti estive, purtroppo fatte anche di zanzare e della prima vera afa».