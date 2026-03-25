Nonostante gli investimenti, la Calabria manca di una rete radar continua. La regione resta vulnerabile a nubifragi e alluvioni lampo, con allerte meno precise e interventi di emergenza rallentati

Nel pieno di una fase climatica sempre più instabile, il Mezzogiorno d’Italia mostra ancora profonde fragilità sul piano del monitoraggio meteorologico. La Calabria, in particolare, si distingue per una criticità ormai strutturale: la mancanza di una copertura radar affidabile e continua, fondamentale per affrontare eventi atmosferici sempre più estremi.

Un vuoto informativo che pesa

In molte aree della regione, il controllo in tempo reale delle precipitazioni risulta insufficiente o del tutto assente. Questo significa che, durante episodi intensi, la capacità di osservare e interpretare ciò che accade in atmosfera è fortemente limitata.

“Senza una rete radar efficiente, il tempo reale diventa un punto cieco, proprio quando servirebbe la massima precisione.” Il risultato è un territorio esposto, dove la previsione a brevissimo termine perde efficacia e la risposta alle emergenze rischia di arrivare in ritardo.

Tecnologia presente, ma non operativa

A rendere il quadro ancora più complesso è il fatto che le infrastrutture, almeno in parte, esistono già. Negli anni sono stati investiti fondi significativi per dotare la regione di strumenti moderni. Tuttavia, tra ritardi, guasti e carenze nella gestione, molte di queste installazioni non sono mai entrate davvero a regime.

Ne deriva una situazione paradossale: strumenti avanzati sulla carta, ma spesso inutilizzabili nella pratica. Un doppio problema che si traduce in:

spreco di risorse pubbliche

perdita di fiducia da parte dei cittadini

La sfida del nowcasting

Oggi più che mai, la prevenzione si gioca sui minuti. Il nowcasting rappresenta la frontiera più importante della meteorologia operativa, ma richiede dati continui e affidabili.

Solo una rete radar funzionante permette di:

individuare tempestivamente fenomeni localizzati e violenti

migliorare la qualità delle allerte meteo

supportare interventi mirati sul territorio

Senza questi strumenti, ogni decisione diventa meno precisa e più rischiosa.

Il nodo di Monte Pettinascura

Il radar di Monte Pettinascura, per posizione e quota, dovrebbe essere uno dei pilastri del sistema regionale. La sua collocazione lo rende ideale per monitorare vaste aree della Calabria e del versante ionico. Eppure, negli ultimi anni, la sua operatività è stata tutt’altro che costante.

Funzionamento discontinuo: lunghi periodi di inattività ne hanno compromesso l’efficacia

Manutenzione insufficiente: interventi spesso tardivi o non risolutivi

Gestione complessa: procedure lente che rallentano il ripristino del servizio

Quando il radar non è attivo, manca un tassello fondamentale per comprendere l’evoluzione dei fenomeni. Questo si traduce in minore capacità di:

anticipare nubifragi improvvisi

monitorare accumuli nevosi nelle aree montane

valutare correttamente l’intensità delle precipitazioni

In un territorio già esposto a frane e alluvioni, questa lacuna può fare la differenza tra prevenzione e emergenza.

Una questione ancora aperta

Ad oggi, la Calabria continua a confrontarsi con allerte meteo frequenti senza poter contare su una rete radar pienamente affidabile. Gli investimenti degli ultimi anni non hanno ancora garantito continuità e stabilità operativa.

Finché questo nodo non verrà risolto, il sistema resterà incompleto: presente nelle intenzioni, ma fragile nei fatti.