L’area di bassa pressione che ha causato maltempo sulla Calabria si è ormai spostata verso Sud apportando un generale calo delle temperature grazie a correnti più fredde dai Balcani. Tale configurazione ha causato l’arrivo della prima neve stagionale sui monti della Sila e dell’Aspromonte: a partire dal pomeriggio di sabato infatti fiocchi di neve stanno raggiungendo le aree montuose a partire dai 1300 m di quota, ma con accumuli solo alle vette più alte e a partire dai 1700 m.​​​​​​ Intanto durante la mattinata di oggi, domenica 29 novembre, i fiocchi di neve hanno raggiunto anche Lorica e Camigliatello Silano con temperature che finalmente si mantengono consone a questo periodo.