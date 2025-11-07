La perturbazione che ha investito Sardegna e Sicilia si avvicina velocemente alla nostra regione. Oltre alle precipitazioni, previsto un generale rinforzo dei venti. In vigore l’allerta meteo gialla

La perturbazione annunciata da diversi giorni ha raggiunto la Sardegna e la Sicilia e si dirige molto velocemente verso la Calabria.

Nelle prossime ore infatti le prime piogge vedranno interessare le aree meridionali del Reggino per poi raggiungere l'intera costa jonica e tirrenica con possibili piogge e temporali di moderata/forte intensità.

In concomitanza con l'arrivo dei fenomeni instabili è atteso anche un generale rinforzo dei venti dapprima dai quadranti sudoccidentali per poi spirare da ovest.

Ricordiamo inoltre che è in vigore un messaggio di allerta meteo di livello giallo su tutta la Calabria per fenomeni localmente di forte intensità.