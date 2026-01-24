Dopo la breve tregua dal maltempo causato dal ciclone Harry, ecco che una nuova perturbazione raggiungerà la Calabria.

Dal pomeriggio/sera di sabato infatti l’irruzione di un fronte instabile di origine atlantica causerà nuove precipitazioni a partire dal comparto tirrenico della regione per poi espandersi sul resto del territorio.

In particolare la giornata di domenica sarà quella più instabile con piogge che interesseranno tutte le aree tirreniche del Cosentino, Catanzarese, Vibonese e Reggino ma con sconfinamenti che raggiungeranno anche le aree interne e quelle joniche con precipitazioni localmente moderate.

Nevicate invece sono attese sui monti di Sila e Pollino a partire dai 1200 m di quota con accumuli localmente abbondanti.

Ad accompagnare ciò sarà un nuovo e generale rinforzo dei venti dapprima dai quadranti meridionali e successivamente da ponente con raffiche che localmente potranno superare i 60-70 km/h. Di conseguenza anche il moto ondoso sarà in generale aumento con mari che risulteranno mossi o molto mossi specie lo Jonio.