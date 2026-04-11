Ancora tempo stabile su tutta l’Italia con temperature anche leggermente superiori alla media stagionale. Le previsioni per oggi e domani
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Ancora tempo stabile su tutta Italia, con temperature in linea o leggermente superiori alla media stagionale. Tuttavia le previsioni meteo parlano di un aumento della nuvolosità che, dalla serata di domani, secondo gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, segnerà l’inizio di una fase di maltempo destinata ad estendersi nei primi giorni della prossima settimana, con fenomeni localmente anche intensi.
Le previsioni meteo per sabato 11 aprile
- Al Nord tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite, banchi di nebbia o foschia lungo la pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle Alpi ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.
- Al Centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni del centro Italia con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo della nuvolosità bassa sulle coste e qualche addensamento in Appennino nelle ore pomeridiane. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
- Al Sud e Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con qualche velatura in transito. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la Penisola.
Le previsioni meteo per domenica 12 aprile
- Al Nord nuvolosità in transito nel corso della giornata sulle regioni settentrionali ma con tempo per lo più asciutto, salvo deboli fenomeni sulle Alpi occidentali. In serata e nottata peggiora al nord-ovest con l'arrivo di piogge sparse, in estensione poi a tutti i settori alpini.
- Al Centro tempo stabile sulle regioni del centro Italia al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Poche variazioni nel pomeriggio salvo isolati fenomeni in sviluppo lungo l'Appennino. In serata e nottata nuvolosità in aumento e deboli precipitazioni in arrivo sulle regioni tirreniche.
- Al Sud e Isole condizioni di tempo asciutto sulle regioni meridionali per tutta la giornata con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni attese in serata e nottata con tempo stabile ma nuvolosità in aumento. Temperature minime in lieve rialzo e massime in locale diminuzione specie al centro-nord.