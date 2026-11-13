Una riflessione che prende spunto dagli episodi registrati negli istituti scolastici e richiama la tragedia del maestro britannico per raccontare lo spaesamento contemporaneo, tra apparenza, paura e perdita di certezze

In un'epoca ormai priva di qualsiasi NOMOS inteso come punto di riferimento sembra di essere scaraventati nella tragedia shakespeariana dell'Amleto.

Infatti il giovane re provato per la morte del padre( il re di Danimarca) vede il fantasma di questi apparirgli chiedendogli di vendicarlo.

Da ciò si compirà tutta una sequenza di tragedie che porterà distruzione e morte.

La corte di re Elsinore( realtà in cui viviamo) è un luogo corrotto, ipocrita e malsano dove nulla è ciò che sembra e la finzione( attacchi hacker) viene usata per scatenare reazioni reali.

Il dramma nasce tra ciò che è e ciò che non è ( la celebre frase "essere o non essere).

Il fantasma del re defunto( l'attacco hacker) non è un fenomeno soprannaturale ma qualcosa che testimonia la corruzione che c e negli ambienti di governo:" C'è del marcio in Danimarca" pronuncia la guardia Marcello quando vede Amleto seguire questa apparizione ingannevole comprendendo quanto di marcio ci sia nella realtà.

Immagini surreali, vissute stamattina nelle scuole, assieme all'incertezza di capire il perché del suono delle campanelle sono effetti di una grande tragedia psico esistenziale in cui i drammi sono quotidiani e lo spaesamento è generale.

Se non si porrà un freno a tutto ciò, il finale sarà tragico come quello della corte di Danimarca dove muoiono tutti i personaggi.

E con essi anche le varie Ofelia, simboleggianti l' amore sano e puro, schiacciate dalla cattiveria degli uomini.