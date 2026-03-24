La consultazione referendaria sulla riforma dell’ordinamento giudiziario si è conclusa con un esito netto: la prevalenza del No, che si è imposto con il 53,74% dei consensi, contro il 46,26% del Sì (manca ancora una sezione di Sassari, ndr). Un risultato che, pur non configurandosi formalmente come una competizione politica in senso stretto, ha inevitabilmente assunto i tratti di una contesa pubblica intensa, combattuta sul terreno della visibilità mediatica, della persuasione retorica e della capacità di orientare il discorso collettivo. Inutile dire che, queste votazioni, hanno riportato migliaia di cittadini nuovamente alle urne, che ormai disertavano da un po'.



Al termine di questa campagna referendaria, appare quasi inevitabile tentare una lettura complessiva del suo andamento. Non tanto per stabilire chi abbia avuto ragione nel merito giuridico della questione (materia che richiederebbe sedi ben più tecniche) quanto per comprendere in che modo il confronto sia stato costruito e rappresentato nello spazio pubblico.



Se si osserva con uno sguardo distaccato la dinamica della campagna, emerge con una chiarezza quasi inequivocabile un dato: il volto più riconoscibile del fronte del No non è stato un esponente politico, ma il procuratore Nicola Gratteri.

Nel corso delle settimane precedenti il voto, la sua presenza nel dibattito pubblico è stata pressoché costante. Interviste televisive, partecipazioni a programmi di approfondimento, interventi sui principali quotidiani e interventi pubblici, hanno finito per conferirgli una visibilità che raramente, nella storia delle campagne referendarie italiane, è stata concentrata in una sola figura.

Non è esagerato affermare che, per larghi tratti della campagna, la difesa delle ragioni del No sia stata identificata con la sua stessa presenza. Più di qualunque leader politico, più di qualunque portavoce di partito, è stato lui a incarnare — mediaticamente — l’opposizione alla riforma.

Dal punto di vista comunicativo, ciò ha avuto un effetto significativo. La personalizzazione del messaggio ha reso più riconoscibile la posizione contraria alla riforma, conferendole una voce chiara e costante all’interno del dibattito pubblico.



Sul versante del Sì, d'altro canto, si sono, invece, collocate figure di indubbio rilievo istituzionale e giuridico, che hanno sostenuto la riforma con argomentazioni di carattere tecnico e ordinamentale.

Tuttavia, a differenza del fronte opposto, il Sì si è presentato come uno schieramento più plurale, privo di una figura unica capace di concentrare su di sé l’intero discorso mediatico.

Tra i protagonisti più attivi è emerso certamente Antonio Di Pietro, la cui difesa della riforma ha assunto, talvolta, una dimensione simbolicamente complessa. La sua presenza nel fronte favorevole al cambiamento ha probabilmente generato, in una parte dell’elettorato, una certa dissonanza interpretativa. Di Pietro rimane infatti, nella memoria collettiva, uno dei volti più emblematici della stagione di Mani Pulite, e dunque di una magistratura percepita come protagonista morale della vita pubblica italiana. Il fatto che oggi egli si sia collocato tra i sostenitori di una riforma dell’ordinamento giudiziario ha, inevitabilmente, creato una sorta di cortocircuito narrativo. Non pochi elettori, trovandosi di fronte a questo mutamento di posizione simbolica, possono essersi smarriti nei meandri di un dibattito già complesso di per sé, percependo una certa ambiguità tra il passato giudiziario e il presente riformatore della sua figura.



Un ruolo decisivo, come ormai accade in quasi ogni competizione politica, è stato svolto dai social network.

Il fronte del No ha spesso privilegiato una comunicazione diretta, sintetica, costruita su messaggi brevi e facilmente condivisibili. Estratti di interventi, dichiarazioni incisive, frammenti di interviste hanno alimentato una circolazione rapida dei contenuti, sfruttando pienamente le dinamiche virali delle piattaforme digitali.

Il Sì, al contrario, ha tentato spesso di articolare una comunicazione più argomentativa, volta a spiegare i meccanismi tecnici della riforma: la separazione delle carriere, la ridefinizione del ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura, l’equilibrio tra accusa e giudizio.

Tuttavia, proprio la struttura dei social network — che privilegia la rapidità e la semplificazione — rende più difficile la diffusione di contenuti complessi. In questo contesto, il dibattito giuridico ha talvolta dovuto piegarsi alla logica dello slogan.

Siamo diventati una società di tifosi

Forse proprio questo è uno degli elementi più rivelatori emersi nel corso della campagna. In numerose occasioni il dibattito pubblico ha mostrato come la discussione politica tenda sempre più a trasformarsi in una contrapposizione identitaria.

Più che un confronto tra argomentazioni, si è spesso assistito a una dinamica da schieramento. Il linguaggio del tifo — fatto di appartenenze, di fedeltà e di contrapposizioni nette — ha talvolta sostituito quello della riflessione critica.

Ne è derivata una sensazione diffusa: che il cittadino-elettore sia stato chiamato meno a comprendere i contenuti della riforma e più a riconoscersi in un campo o nell’altro.

Gli scenari politici possibili

Il risultato referendario, tuttavia, apre anche una serie di interrogativi sul piano politico, che nei prossimi mesi potrebbero ridefinire alcuni equilibri del sistema italiano.

Uno dei primi interrogativi riguarda proprio la figura di Nicola Gratteri. La sua esposizione mediatica, così intensa e continuativa nel corso della campagna, lo ha inevitabilmente proiettato in una dimensione pubblica che trascende il tradizionale ruolo del magistrato. In molti ambienti politici e giornalistici si discute già dell’ipotesi che egli possa, prima o poi, scegliere di scendere direttamente nell’agone politico. Una simile eventualità non sarebbe priva di precedenti nella storia repubblicana: magistrati divenuti figure politiche ne abbiamo conosciuti diversi. La sua eventuale discesa in campo potrebbe catalizzare un consenso trasversale, fondato su un profilo di rigore istituzionale e su una reputazione costruita nel contrasto alla criminalità organizzata.



Parallelamente, l’esito referendario potrebbe rafforzare la posizione dell’attuale governo guidato da Giorgia Meloni. La vittoria del No, letta come un segnale di stabilità dell’assetto istituzionale vigente, potrebbe indurre la maggioranza a riconsiderare il calendario politico dei prossimi anni. In presenza di un’opposizione frammentata e ancora alla ricerca di una sintesi programmatica, non è da escludere che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, possa valutare l’ipotesi di capitalizzare il momento favorevole, anticipando il confronto elettorale e riportando i cittadini alle urne con l’obiettivo di ottenere un nuovo mandato pieno per altri cinque anni di governo.

Ma non è questo l’unico scenario possibile. Un secondo scenario potrebbe vedere, al contrario, un tentativo di ricomposizione dell’area progressista. La sconfitta referendaria potrebbe, infatti, costringere le forze di opposizione a una riflessione più profonda sulla propria strategia politica e comunicativa. La difficoltà nel costruire una narrazione convincente su un tema tecnico come la giustizia, potrebbe spingere i partiti di centrosinistra a riorganizzare il proprio linguaggio pubblico, cercando di recuperare un rapporto più diretto con l’elettorato.

Un terzo scenario riguarda, invece, la possibile riapertura del dossier giustizia in Parlamento. Sebbene il referendum abbia bloccato la riforma nel suo impianto originario, nulla impedisce che il tema torni al centro dell’agenda politica sotto forme diverse. Non è escluso che alcune parti della riforma possano essere riproposte attraverso interventi legislativi più circoscritti, meno radicali e forse più facilmente condivisibili.

Infine, esiste anche uno scenario più ampio, quasi strutturale, quello di una crescente personalizzazione della politica italiana. La campagna referendaria ha dimostrato, ancora una volta, quanto il dibattito pubblico tenda a organizzarsi attorno a figure forti, capaci di incarnare simbolicamente una posizione. Che si tratti di magistrati, leader di partito, o figure della società civile, il futuro della politica italiana sembra sempre più legato alla capacità di singoli protagonisti di occupare lo spazio mediatico e trasformarlo in consenso.



La vittoria del No, talora, produce una conseguenza istituzionale inevitabile: la riforma dell’ordinamento giudiziario si trova, di fatto, in una condizione di stallo. Il referendum non chiude definitivamente il dibattito sulla struttura della giustizia italiana, ma lo sospende in una sorta di zona d’attesa. Le questioni che avevano motivato la proposta di riforma (il rapporto tra pubblico ministero e giudice, l’equilibrio tra poteri, il funzionamento degli organi di autogoverno della magistratura) rimangono sul tavolo del confronto pubblico.

Ciò che non è chiaro, tuttavia, è se e in quale forma tali temi potranno essere nuovamente affrontati in futuro.

La vittoria del No non rappresenta soltanto l’affermazione di una posizione contraria al cambiamento: essa congela, almeno per il momento, l’intero processo riformatore.

Resta dunque aperta una domanda che solo il tempo potrà sciogliere: se questa riforma tornerà un giorno nel dibattito politico, e soprattutto in quale forma potrà essere riproposta a un Paese che, nel frattempo, sembra ancora alla ricerca di un equilibrio condiviso tra giustizia e politica.