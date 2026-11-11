In questi giorni è sorta una polemica tra il ministro Valditara e la casa editrice Laterza che ha pubblicato un libro di storia intitolato "Trame del tempo 3" e indirizzato agli studenti del quinto anno delle scuole superiori.

In questo testo si sottolinea l'arrivo al potere del Governo Meloni con una «base dichiaratamente fascista» e richiamando presunti legami di continuità con l'eredità del regime. Nel paragrafo dedicato all'azione politica, l'esecutivo viene definito come un governo che «si distingue nell'attuazione di misure «dichiaratamente liberticide». Sul fronte dell'immigrazione, il testo afferma che il governo è impegnato in una «guerra ai migranti», caratterizzata da «piani di deportazione» e da una «costante criminalizzazione».

Ora, se non fosse un testo destinato a guidare e formare un'opinione, libera ed oggettiva, di studenti che in gran parte possono già votare (5° anno di liceo), potrebbe essere considerato un'analisi della storia contemporanea di autori ex comunisti che vedono fascisti ovunque e che finirà nelle librerie per il piacere dei tifosi del Partito.

Il fatto è che questo libro si propone come testo scolastico, la cui "verità" viene offerta, non alla critica, ma alla formazione del giudizio storico degli studenti.

Siamo davanti ad un perfetto esempio di esecuzione del programma "gramsciano" di conquista della "egemonia culturale", come premessa essenziale della conquista del potere.

Ma Gramsci non ha mai pensato di conquistare il potere per affermare la democrazia, bensì il "comunismo leninista".

Questi libri sono l'evidenza di quanto sia immaginario il pericolo fascista, mentre di quanto resti attuale il residuo di quello comunista da affermare nella prassi "gramsciana" che, per l'appunto, vedeva nella scuola e nella magistratura i veicoli necessari per affermare la conquista di quella "egemonia culturale" propedeutica al successo della rivoluzione comunista in un Paese a guida borghese.

Quando vedo tante piazze e vie intitolate al "leninista" Gramsci, mi dico che la nostra sinistra ha ancora molta strada da fare per potersi dire sinceramente democratica.

