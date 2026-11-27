Il 13 dicembre è prevista la riapertura della ferrovia tra Sibari e Crotone. Mentre cambia il collegamento con il Nord, la Regione ha l’occasione di chiedere a Trenitalia di spostare più a sud il capolinea e di portare il Crotonese sulla rotta diretta per Roma, Bologna e Milano

Per salire sul Frecciarossa delle 6.24 a Sibari, da Crotone oggi si può partire alle 3.30 del mattino. È l’ora in cui, durante i lavori sulla ferrovia ionica, parte il bus sostitutivo che passa da Cirò alle 4.05 e raggiunge Sibari alle 6. Da lì il treno impiega quattro ore e sedici minuti per arrivare a Roma Termini. Chi si fa accompagnare in macchina percorre circa 114 chilometri lungo la Statale 106, quasi due ore di strada prima ancora di salire a bordo. È in queste ore, che il passeggero crotonese deve aggiungere al viaggio, che si misura l’isolamento di un territorio.

Il 13 dicembre, con la prevista riapertura della Sibari–Crotone, si presenta l’occasione per affrontare il problema. Rete Ferroviaria Italiana ha programmato, insieme agli interventi su ponti e impianti, lavori sulle sottostazioni e sulle opere necessarie alla trazione elettrica. La ripresa dei treni è il primo risultato atteso. La decisione che riguarda il futuro della costa è ancora da prendere. La Regione Calabria chieda ora a RFI e Trenitalia di verificare a quali condizioni, e da quando, il Frecciarossa possa partire da Crotone.

Il momento per discuterne è questo, perché il servizio sta già cambiando. Oggi il Frecciarossa collega Sibari a Bolzano. Con l’orario invernale, durante i lavori sulla direttrice per Paola, il capolinea calabrese sarà temporaneamente arretrato sul Tirreno. Per la ripresa da Sibari, il Comune di Cassano all’Ionio ha indicato il 29 gennaio 2027 e una nuova destinazione, Torino, via Roma, Bologna e Milano. Mentre si ridisegna il percorso verso nord, è legittimo chiedere che si discuta anche del suo punto di partenza a sud.

Nel dibattito politico di questi giorni, l’unico appello pubblico emerso sul prolungamento fino a Crotone è quello di Emilio De Masi, presidente regionale di Casa Riformista–Italia Viva. Il 24 novembre ha chiesto alle istituzioni regionali e nazionali di programmare la partenza da Crotone del Frecciarossa per Milano e Torino, annunciando la disponibilità della consigliera regionale Filomena Greco a sostenere la proposta in Consiglio.

Anche guardando verso Lamezia, il limite dei collegamenti si capisce meglio leggendo l’orario. Il regionale delle 5.35 parte da Crotone e raggiunge Lamezia Terme Centrale alle 7.20. Un altro diretto parte alle 13.35 e arriva alle 15.20. Il viaggio dura un’ora e 45 minuti, ma per chi deve proseguire verso Roma o il Nord conta anche l’attesa della coincidenza. Partire da Crotone e restare sullo stesso treno fino a destinazione cambierebbe la giornata di uno studente fuori sede, di chi viaggia per lavoro o di una famiglia che accompagna un parente a una visita specialistica.

La stessa questione riguarda l’aeroporto di Crotone. Al Sant’Anna manca un accesso ferroviario diretto. Il servizio Crotone Airlink collega la stazione al terminal in autobus, anche con biglietto integrato. Per chi parte da Crucoli, Cirò Marina o Melissa, però, l’utilità del servizio dipende da come l’arrivo in stazione si incastra con la navetta e con l’orario del volo. Coordinare questi collegamenti allargherebbe il bacino dello scalo alla Sibaritide e servirebbe anche chi arriva in Calabria per trascorrere qualche giorno sulla costa.

Quanto si potrebbe impiegare da Crotone a Roma? L’orario annunciato per il nuovo Frecciarossa offre un punto di partenza concreto. Da Sibari sono previste quattro ore e mezza per Roma e sei ore e 47 minuti per Bologna. A questi tempi va aggiunto il percorso da Crotone a Sibari. Avvicinare Crotone alle cinque ore dalla Capitale è un obiettivo ambizioso, sul quale servono una verifica dei tecnici e una proposta di orario. Alla Regione spetta chiedere che quella proposta indichi anche le fermate utili al Cirotano e alla Sibaritide, i costi del servizio e i tempi per attivarlo.

Il beneficio si vedrebbe in entrambe le direzioni. Per un albergo di Cirò Marina, poter spiegare a un ospite di Bologna come arrivare in treno e raggiungere la struttura senza noleggiare un’auto cambia già il modo di proporre una vacanza. Per un’impresa del Crotonese, poter ricevere un cliente da Roma e accompagnarlo a visitare una cantina o uno stabilimento rende più semplice lavorare da qui. È anche su questi viaggi possibili che Trenitalia dovrebbe misurare la domanda della costa ionica.

Alla vigilia della riapertura, la richiesta alla politica calabrese è precisa. Si apra il confronto con RFI e Trenitalia per portare il Frecciarossa almeno fino a Crotone, con un impegno pubblico su fattibilità, fermate e tempi. Per chi oggi esce di casa nel cuore della notte per prendere un treno a Sibari, la svolta avrebbe un significato molto semplice. Poter partire dalla propria stazione e scendere, ad esempio, a Roma.