Ci si chiede sempre più di frequente cosa cambierà con la diffusione dell’intelligenza artificiale. C’è chi guarda il fenomeno con preoccupazione, chi è più fiducioso ed intanto l’intelligenza artificiale prende progressivamente piede in ogni ambito. Tra questi vi è quello urbanistico: nella letteratura accademica è infatti sorto il termine urban artificial intelligence, per riferirsi a città in cui l’intelligenza artificiale pianifica e gestisce la città. Questo fenomeno non può lasciarci indifferenti perché come debba essere una città è una delle domande più antiche della nostra cultura e, se volessimo collocarla, risalirebbe alla stesura del dialogo platonico La Repubblica. Là, il tema è la costruzione della città ideale. E indagando come dovesse essere costruita si cercava comunque di teorizzare l’ importanza di conciliare il benessere di molti contro il vantaggio esclusivo di uno solo. A distanza di secoli questa domanda torna a interrogarci se guardiamo a un territorio distante dall’antica Atene: è l’Arabia Saudita. È infatti qui che è stata proposta nel 2017 la città sperimentale Neom.

Il progetto comprende diversi interventi. Il più importante è “The Line”, una città ultramoderna pensata per svilupparsi su una linea. Seguono “Oxagon”, che sarebbe la città industriale, “Trojena”, un resort sciistico dotato di realtà virtuale, e “Sindalah”, una città artificiale high-tech. L’intero progetto è stato voluto dal principe Mohammed bin Salman con l’obiettivo di rilanciare l’immagine del Paese e di garantire un’economia futura svincolata dal petrolio. Tuttavia, dietro il progetto si nasconderebbe anche la volontà del principe di consolidare il proprio potere.

Accanto al progetto architettonico ed ingegneristico è stata avviata una grande operazione di marketing, di cui si vedono immagini e numeri strabilianti. Nella realtà, però, le cose sembrano meno esaltanti che nei tanti video di promozione. Non è oro ciò che luccica e il progetto rischia di diventare una cattedrale nel deserto nel vero senso della parola. Infatti, si pretende di costruire una città ex novo nel pieno del deserto dove tuttavia abitava una tribù degli Howeitat che è stata costretta a spostarsi ed , inseguito al alcune denunce, i “dissidenti” sono stati uccisi. Inoltre, i dati della ONG Human Rights Watch parlano di condizioni di lavoro disumane per la manodopera impiegata al progetto, in gran parte proveniente da Bangladesh, India e Nepal.

Il progetto di The Line sembra essere sempre più vicino alla fantasia che alla realtà. I lavori procedono decisamente molto più lentamente del previsto, mentre i costi aumentano.

Se anche venisse realizzata una città del genere, sarebbe solo luogo di diseguaglianze, visti gli enormi costi che servirebbero per abitarci e visto che si fonda , letteralmente, sull’espulsione degli abitanti originari. A ciò si aggiunge la questione della sostenibilità ambientale, visto che si tratterebbe di una città nel deserto senza alcuna armonia con la regione.Taxi volanti, auto a guida autonoma, treni a velocità mai raggiunte prima e città completamente autogestite: questo dovrebbe essere il futuro. Ma, accanto a questa immagine, resta una domanda antica: come sarà una città giusta e come possa armonizzare i molti.