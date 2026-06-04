Amendolara. Una sera d’estate. Una piazzola lungo la Statale 106. Il bagliore improvviso delle fiamme che squarciano l’oscurità della notte trasformando un’automobile in una fornace. Quando il fuoco si ritira, lasciando dietro di sé soltanto ferraglia annerita e odore di morte, la scena che si offre agli occhi dei soccorritori possiede qualcosa di infernale: quattro corpi carbonizzati, quattro esistenze annientate, quattro destini consumati in un rogo la cui ferocia sembra appartenere più alle cronache delle barbarie antiche che al cuore dell’Europa contemporanea.



Le indagini faranno il loro corso. La magistratura ricostruirà dinamiche, responsabilità, moventi. Eppure, dinanzi a una tragedia di tale portata, esiste una verità che precede ogni accertamento giudiziario e che investe direttamente la coscienza collettiva: ciò che è accaduto ad Amendolara rappresenta una sconfitta dell’umano.



Dopo qualche giorno dall'accaduto, le immagini diffuse fanno ancora più male. Eppure, nessuna fotografia riesce a restituire interamente la portata del dramma. Quella carcassa metallica, accartocciata e annerita, reca impressa una testimonianza che trascende il fatto di cronaca. In quelle lamiere deformate si legge il naufragio di un principio elementare: il riconoscimento dell’altro come uomo!



Si dice spesso che la civiltà proceda per accumulazione di conquiste morali. Che la storia, pur tra contraddizioni e regressioni, tenda verso forme sempre più alte di convivenza. Eventi come quello di Amendolara obbligano, invece, a contemplare il volto opposto del progresso: la persistenza dell’abisso. Sotto la superficie levigata delle nostre società continuano infatti a pulsare forze oscure, capaci di riaffiorare con una violenza che sgomenta.



Vengono alla mente le pagine di Primo Levi, quando ammoniva che ogni tempo reca in sé il germe della disumanizzazione. Non occorrono campi di sterminio né apparati totalitari perché l’uomo smarrisca la propria essenza. È sufficiente l’atrofia della coscienza. È sufficiente l’assuefazione all’altrui dolore. È sufficiente che una vita venga percepita come marginale, periferica, sacrificabile.



Le vittime erano braccianti. Uomini giunti da lontano per cercare sostentamento nelle campagne della Sibaritide. Figure spesso invisibili, confinate ai margini dello sguardo pubblico, indispensabili nell’economia quotidiana e, tuttavia, escluse dalla narrazione dominante. Esistenze silenziose, scandite dalla fatica, dal lavoro stagionale, dall’incertezza. Uomini che attraversano mari e frontiere inseguendo una possibilità di vita, e che finiscono, talvolta, per incontrare la forma più atroce della morte.



C’è qualcosa di profondamente simbolico nel fatto che tutto sia avvenuto dentro un’automobile trasformata in tomba. Il fuoco, elemento che nei miti antichi rappresentava conoscenza, rinascita e purificazione, si è mutato qui in strumento di cancellazione assoluta. Ha divorato i corpi, ma soprattutto ha illuminato per un istante la desolante anatomia morale del nostro tempo.



Dante, descrivendo i dannati dell’Inferno, ricorre spesso all’immagine della fiamma quale manifestazione visibile della colpa e della sofferenza. Ad Amendolara, invece, le fiamme sembrano aver assunto una funzione diversa: hanno reso visibile ciò che ordinariamente preferiamo ignorare. Hanno gettato una luce crudele sulle periferie umane della nostra società. Hanno mostrato quanto fragile sia la distanza che separa la convivenza civile dalla brutalità.



Si continua a celebrare la modernità come trionfo della ragione. Si esaltano la tecnologia, la crescita economica, l’efficienza dei sistemi. Eppure la misura autentica di una civiltà risiede altrove. Risiede nella capacità di custodire la dignità del più debole. Risiede nella "pietas", quella virtù antica che i Romani consideravano fondamento stesso della comunità. Risiede nel riconoscimento di una comune appartenenza al destino umano.

Quando tale principio viene meno, ogni conquista materiale perde significato.



Per questo la tragedia di Amendolara interroga ciascuno di noi. Interroga il nostro rapporto con l’altro, con la sofferenza, con l’indifferenza. Interroga un’epoca che sembra aver sviluppato una straordinaria capacità di registrare il dolore senza più lasciarsene ferire. La velocità dell’informazione trasforma spesso le tragedie in immagini fugaci, destinate a essere sostituite nel giro di poche ore da nuove emergenze, nuovi scandali, nuovi clamori. Ma esistono eventi che reclamano memoria. Eventi che chiedono di essere contemplati nella loro irriducibile gravità. Amendolara appartiene a questa categoria. Perché in quella vettura ridotta a cenere non si sono consumate soltanto quattro vite. Si è manifestata una crisi spirituale che attraversa il nostro tempo. Una progressiva desertificazione etica. Un impoverimento della sensibilità collettiva che rende possibile l’impensabile.



Albert Camus scriveva che la vera tragedia dell’uomo moderno consiste nel suo esilio dall’umanità. Forse è proprio questo il sentimento che emerge osservando le immagini di Amendolara: la percezione di un esilio. L’impressione che qualcosa di essenziale si sia spezzato. Che il vincolo invisibile che lega gli uomini tra loro sia stato reciso. Restano il dolore dei familiari, il lavoro degli investigatori, l’attesa della giustizia.

Resta soprattutto una domanda, ostinata e inquieta, che continua ad affiorare dalle ceneri di quella notte. Che cosa rimane di una civiltà quando smarrisce la compassione? La risposta, forse, giace in quel relitto annerito lungo una strada della Calabria.



Il pensiero ritorna, inevitabilmente, a quegli ultimi istanti. A quelle vite intrappolate nel fuoco. Al buio della notte trafitto dalle fiamme. Alle urla che nessuno di noi ha udito e che, tuttavia, sembrano ancora risuonare, ostinate, nella coscienza di chiunque conservi un residuo di sensibilità. C'è qualcosa di insopportabile nell'immaginare la paura di quegli uomini, la disperazione di chi comprende che il mondo si stia restringendo attorno a sé fino a diventare soltanto fuoco, fumo e dolore!



Forse, tra qualche settimana, resteranno soltanto poche righe negli archivi dei giornali. Una data. Un luogo. Un fascicolo giudiziario. Accade sempre così. La cronaca consuma rapidamente i propri morti. Li consegna alla statistica, all'oblio, all'indifferenza.

Ma alcuni morti continuano a chiedere ascolto. Continuano a bussare alle porte della memoria. Continuano a domandare conto del silenzio degli uomini.



I quattro braccianti di Amendolara appartengono a questa schiera di ombre inquiete. Non possedevano il potere, la ricchezza, la notorietà. Non occupavano le prime pagine prima della loro morte. Vivevano ai margini, come vivono ai margini tanti uomini che sorreggono il mondo senza comparire mai nel racconto del mondo. Eppure proprio per questo la loro sorte assume una grandezza tragica universale. Perché nella loro fine si riflette la vulnerabilità di ogni essere umano.



Davanti a quella vettura carbonizzata non dovrebbe esserci spazio per le polemiche, per le appartenenze, per le ideologie. Dovrebbe esserci soltanto il raccoglimento. Quel silenzio grave che gli antichi riservavano alle tragedie e che oggi sembriamo aver dimenticato.



E quella carcassa annerita, abbandonata lungo una strada della Calabria, racconta un tempo nel quale l'uomo sembra aver perduto la capacità di riconoscersi nell'altro. Un tempo nel quale la sofferenza altrui viene osservata da lontano, come se appartenesse sempre a qualcun altro.



Eppure la verità è più semplice e più crudele. Quegli uomini eravamo noi. Era nostra la loro paura. Nostro il loro desiderio di vivere. Nostro il loro ultimo sguardo rivolto alla notte. Nostra la loro disperata richiesta di salvezza.

Per questo Amendolara non può essere soltanto il luogo di una tragedia. Deve diventare una ferita. Una di quelle ferite che non si chiudono del tutto, perché continuano a ricordarci ciò che rischiamo di diventare quando la compassione si spegne.



Se quattro uomini possono morire così, consumati dalle fiamme nel silenzio della notte, e il mondo continuare il proprio cammino come se nulla fosse accaduto, allora quale parte della nostra umanità è già morta senza che ce ne accorgessimo?



Forse la tragedia di Amendolara ci consegna proprio questo lascito: la consapevolezza che le società non muoiono quando crollano le istituzioni o si impoveriscono le economie. Muoiono quando si inaridisce il cuore degli uomini.



E in quella notte, lungo una strada della Calabria, tra il crepitare del fuoco e il nero della cenere, è sembrato per un istante che quel cuore avesse smesso di battere.