Emerge una crepa silenziosa che attraversa l’Italia e indebolisce il respiro civile. La difficoltà centrale del nostro tempo riguarda la capacità di orientarsi nel linguaggio della complessità, di abitare i testi, i numeri, i simboli, trasformandoli in scelta consapevole e azione responsabile.

Una parte consistente della popolazione adulta, circa un terzo, gode titoli di studio ma fatica a comprendere un documento articolato, a leggere un grafico, a discernere il sostanziale dal superfluo. Questa debolezza matura con l’età e si estende in alcune regioni fino a coinvolgere circa metà dei cittadini. Tale condizione agisce come una corrente sotterranea che sbriciola la partecipazione democratica, assottiglia il dibattito pubblico e rende più frangibile il patto educativo.

Alla radice si colloca una scelta politica che continua a destinare all’istruzione una quota minuta delle risorse comuni, circa il 4% della ricchezza nazionale. Quando l’istruzione riceve un investimento misero, l’intera nazione perde prestigio. La figura del docente, retribuita meno di molte omologhe europee e spesso sospesa in una precarietà prolungata, appare sbiadita agli occhi della società. In tale contesto, l’istituzione pedagogica smarrisce autorevolezza e viene avvertita come spazio vulnerabile, esposto a continue contestazioni.

Qui si innesta il rapporto complesso con le famiglie. Una parte dei genitori, priva degli strumenti critici adeguati, tende a ridurre l’atto scolastico a una sequenza di risultati immediati, interpretando la valutazione come torto individuale anziché come passaggio formativo. Quando l’adulto delegittima l’insegnante, lo studente assimila un messaggio di scetticismo che si traspone in distacco, apatia, apprendimento fragile. Così si alimenta una spirale che consegna alla generazione successiva le stesse incertezze cognitive.

A ciò si aggiunge una trasformazione precoce dell’esperienza infantile. L’accesso anticipato a flussi digitali rapidi e ipnotici educa allo scorrimento, all’istante, all’appagamento veloce. Il sapere, invece, richiede lentezza, attesa, sedimentazione. Quando questa distanza temporale appare intollerabile, la scuola viene vissuta come spazio estraneo, inadeguata di competere con la velocità dello schermo.

Uno sguardo attento impone anche una riflessione interna al corpo docente. L’età media elevata e il fenomeno della perdita di competenze nel tempo suggeriscono l’urgenza di selezioni rigorose, formazione continua e rinnovamento autentico. Fra gli adulti in difficoltà rientrano genitori, cittadini, professionisti, talvolta anche educatori. Affrontare il tema significa riconoscerlo senza indulgenze né accuse sommarie.

La via d’uscita richiede una scelta netta, capace di serrare il cerchio formativo al proprio interno, offrendo tempo pieno, laboratori, studio guidato, esperienze culturali condivise. In tal modo si riducono le disparità, si attenuano i conflitti, si restituisce centralità all’istituzione. A questo deve collimare un riconoscimento economico e simbolico adeguato a chi educa, allineato agli standard europei.

La scuola è chiamata a scoprire la propria vocazione originaria di forza propulsiva della vita civile, divenendo spazio di affidamento e di elevazione comune, custode e fucina di una cittadinanza matura, capace di leggere il mondo nella sua profondità e di modellare con equilibrio, criterio e sapiente responsabilità.