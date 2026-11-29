In Calabria le Case di Comunità vengono inaugurate tra annunci e cerimonie, ma spesso restano prive di servizi essenziali, soprattutto nei weekend. Serve una sanità territoriale concreta, con personale, continuità assistenziale e risposte reali ai bisogni dei cittadini, non soltanto promesse

A volte ho la sensazione che in Calabria si resti sempre fermi allo stesso punto.

Lo aveva toccato con mano anche la vicepresidente della Commissione Sanità regionale, Rosellina Madeo, in visita a Cetraro qualche settimana fa, e poi lo ha confermato chi quella realtà l'ha vissuta davvero, come una cittadina che si è recata alla Casa della Salute trovando solo infermieri perché il sabato e la domenica non ci sono medici.

Troppe Case della Salute oggi chiamate "Case di Comunità" sono state inaugurate con grandi annunci, targhe e nastri tagliati, convinti che fossero finalmente la risposta vicina a casa, e poi nei fatti funzionano a metà o solo a intermittenza.

Spesso si confonde il taglio del nastro con un servizio che funziona davvero ogni giorno, compresi i weekend, quando magari hai più bisogno di un inquadramento clinico o di un punto di riferimento certo sul territorio senza dover ripiegare subito sulla guardia medica o sul pronto soccorso.

È una Calabria che, anche quando vorrebbe cambiare, continua a inciampare sulle solite lacune e sui soliti ritardi: tanti annunci, poche certezze e un'organizzazione che fa ancora troppa fatica a stare dietro ai bisogni reali delle persone.

E invece una sanità che deve dare risposte serie non può accontentarsi di scatole vuote o aperte a metà, ha bisogno di continuità assistenziale reale anche nei fine settimana e nei festivi, di una programmazione seria del personale con turni coperti e percorsi chiari, di trasparenza su orari e prestazioni garantite e di una valutazione basata sui risultati concreti - sulla capacità di prendere in carico i pazienti, ridurre i disservizi e alleggerire gli ospedali - non sul numero di inaugurazioni.

Forse è proprio il caso che si incida davvero, e anche in fretta.