Nel centro cosentino domenica 24 e lunedì 25 agosto si terrà la festa provinciale di Liberazione. Tra gli interventi, anche quelli di Mimmo Lucano, Anna Laura Orrico e Fernando Pignataro

Domenica 24 e lunedì 25 agosto a Verbicaro si terrà la festa provinciale di Liberazione, promossa dalla Federazione di Cosenza del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea e organizzata con il circolo “Che Guevara” di Verbicaro. L'iniziativa, tra dibattiti politici, musica dal vivo e momenti di socialità, affronterà temi cruciali come la pace, il genocidio in atto in Palestina, la contrarietà al ponte sullo Stretto, il disarmo, il lavoro e la giustizia sociale.

Un momento anche di chiaro interesse politico in chiave regionale data la presenza, nel complesso dei due giorni, di personalità politiche quali Ferdinando Laghi, Mimmo Lucano, Anna Laura Orrico, Fernando Pignataro, Mimmo Serrao, Felice Spingola, Antonio Lo Schiavo, Flavio Stasi e Michele Tripodi. Significative presenze anche del mondo sindacale con Saverio Bortoluzzi, Andrea Ferrone, Gianfranco Trotta, Vincenzo Laurito. Importante spazio avrà il mondo dell’attivismo sociale e pro-Palestina con Biagio Conte e Ahlam Shahin, affiancati da compagni e compagne di Rifondazione Comunista.

Domenica 24 agosto alle ore 18:30 interverrà anche il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo.