«Occhiuto ha scoperto tante cose nell’ultima televendita andata in onda sui suoi canali social, nei quali racconta sempre che va tutto bene, è tutto meraviglioso e non c’è mai un problema in Calabria. Miracolo: dopo quattro anni il futuro ex presidente scopre le aree interne. Bene, perché in quei luoghi non lo vedono mai, ma forse li ha scoperti leggendo il nostro programma». Lo dichiara, in una nota, il candidato alla presidenza della Regione Pasquale Tridico.

«Secondo miracolo: Occhiuto ha scoperto anche i fondi europei, che ora – prosegue – vuole utilizzare per distribuire 100mila euro a chi compra una casa nei borghi in Calabria. Eppure fino a ieri non sapeva neanche che cosa fossero i fondi europei, e ricordiamo che sotto la sua guida la Calabria è fanalino di coda, tant’è che la spesa effettiva dei fondi Fesr Fse+ era ferma all'1,31%, evidenziando una gestione inefficace delle risorse destinate allo sviluppo regionale».

«Infine, notiamo che Occhiuto è pronto a elargire 100mila euro ad abitazione acquistata nelle aree interne – aggiunge Tridico – ma dimentica che in quegli stessi territori non ci sono ospedali, non c’è una guardia medica, non ci sono le strade, non ci sono i trasporti e non c’è lavoro. Occhiuto, suvvia, non scherziamo, e poi cosa proporrai per tenere tutti in Calabria? Il reddito di dignità? Insomma, mentre l’ex governatore si diverte a fare il Giorgio Mastrota in salsa calabrese, noi continueremo a stare tra la gente a cui proponiamo una Calabria migliore. Crediamoci».