La responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, Arianna Meloni, arriva in Calabria per tirare la volata alla lista del partito trainata dalla sottosegretaria e segretaria regionale Wanda Ferro. Dopo la tappa a Vibo, Meloni ha partecipato ad un evento a Catanzaro, alla presenza del candidato presidente del centrodestra Roberto Occhiuto e di quasi i tutti i candidati del collegio Calabria centro dal vicepresidente uscente Filippo Pietropaolo , al consigliere Antonio Montuoro, già presidente della commissione regionale al bilancio.

«Ringrazio il nostro coordinatore regionale Wanda Ferro per averci messo la faccia e ringrazio il presidente Occhiuto per la sua forza e il suo coraggio, in Calabria - ha detto Meloni - non stiamo chiudendo una campagna elettorale ma stiamo aprendo una nuova stagione di governo. La Calabria è una terra bellissima con risorse infinite, queste energie vanno liberate e per farlo serve un programma e il centrodestra che sta insieme da 30 anni, ha una visione e delle risposte concrete ai cittadini. Ora andiamo a vincere».

E ancora: «Noi di Fratelli d’Italia abbiamo una classe dirigente preparata: abbiamo la militanza, che abbiamo iniziato tanti anni fa, noi siamo il partito del radicamento, del confronto, dello stare in mezzo alla gente, che si confronta con la società civile e le categorie produttive e porta le sue idee in alto. Abbiamo fondato un partito in una notte e da piccolo partito siamo diventati il grande partito della nazione, che supera ogni singola ideologia, che guarda il bene di tutti i cittadini, dei patrioti e di chi ama la propria terra, di chi lavora e non cerca scorciatoie e vuole merito ma anche che non lascia indietro nessuno. Ricordate cosa si diceva dello spread quando ci stavamo preparando a governare? Si parlava di default, di disastro annunciato. Quando ci siamo insediati, lo spread era intorno ai 230 punti base. Oggi si attesta attorno agli 80. E questo significa una cosa molto concreta: miliardi di euro risparmiati che oggi possiamo investire in sanità, scuole, formazione per i nostri ragazzi e infrastrutture. Infrastrutture che l’Italia, e in particolare il Sud, aspettano da decenni e che finalmente stanno arrivando», ha rimarcato Arianna Meloni.

«Dopo tre anni, Fratelli d’Italia è ancora il primo partito, e il nostro è diventato uno dei governi più longevi della storia repubblicana. È anche uno dei governi più stabili in Europa. La stabilità porta fiducia, e la fiducia porta crescita economica. Gli investitori sono tornati, le imprese hanno ripreso a crescere, e l’Italia è tornata centrale nel contesto internazionale».

Secondo Wanda Ferro «è stata una campagna elettorale complessa e compressa, nei tempi e nella gestione di un collegio ampio che comprende tre province, ma devo dire una bellissima campagna elettorale. Abbiamo fatto il nostro massimo, riportando al centro lo sviluppo della Calabria. La lista di Fratelli d’Italia, della quale vado molto orgogliosa, non ha pacchetti di voti ma grandi idee e grandi capacità per il futuro, ma soprattutto la volontà di parlare di quella Calabria con una narrazione positiva, iniziata con Iole Santelli e proseguita con Roberto Occhiuto. Una Calabria che non abbassa la testa, che non arriva con il cappello in mano e che avrà sempre un rapporto più diretto e forte con il Governo centrale a guida Giorgia Meloni».