Il ministro leghista annuncia che ci sarà un singolo ddl per Regione e prova a smontare le polemiche: «Sulla sanità non può avere colpe una riforma che ancora non c’è»

«Preannuncio che il governo intende procedere alla predisposizione di un singolo disegno di legge per ogni Regione corredandolo di due distinti allegati contenenti gli schemi di intesa a materia salute e coordinamento fianza pubblica e alle materie non lep». Lo ha detto il ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli intervenendo in Aula alla Camera al termine della discussione generale sulle pre-intese per l'Autonomia.

Calderoli è intervenuto anche rispondendo a diverse obiezioni poste in Aula. «Sulla sanità di serie A e B - ha sottolineato - e qualcuno cita il Gimbe ma quello che ha fotografato è lo stato dell'arte di oggi: la situazione delle liste d'attese della mobilità sanitaria possono essere colpa dell'autonomia differenza che ancora non c'è? O può essere uno strumento di miglioramento? E' la soluzione di tutti i problemi? Non lo so ma iniziamo a provare».

«Penalizza il sud? Non so se qualcuno ha verificato che ho iniziato a interloquire con la Calabria e l'Abruzzo». In conclusione Calderoli ha citato alcuni dati ad esempio quello per «spese di illuminazione e riscaldamento che per il Veneto è di 0,6 euro pro capite e in Campania 14,6: magari andando a risparmiare qualcosa si riesce a risparmiare qualcosa da reinvestire nei servizi», ha concluso.