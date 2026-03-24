«Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio». Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.

Prima della diffusione della nota, secondo fonti informate, Delmastro sarebbe stato a colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio negli uffici di via Arenula. Presente anche il capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi: anche lei starebbe valutando di lasciare l’incarico.

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