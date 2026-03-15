Il sindaco ff e candidato del Pd raggiunge la sede della Federazione metropolitana del partito per celebrare il risultato con dirigenti e militanti. Presente anche Falcomatà. Ora parte la fase della costruzione delle liste e della campagna elettorale per Palazzo San Giorgio

Domenico Battaglia ha vinto le primarie del centrosinistra a Reggio Calabria e sarà il candidato sindaco della coalizione alle prossime elezioni comunali. Dopo la conferma della tendenza del risultato emerso dallo scrutinio, quando quasi tutte le sezioni sono state scrutinate, Battaglia ha raggiunto la Federazione metropolitana del Partito Democratico, dove è stato accolto da militanti, dirigenti e sostenitori per festeggiare la vittoria.

Nella sede del Pd erano presenti il segretario metropolitano Peppe Panetta e l’ex sindaco e consigliere regionale Giuseppe Falcomatà, insieme a numerosi esponenti della coalizione e cittadini che hanno seguito lo spoglio delle schede e salutato con entusiasmo l’esito delle primarie.

Una giornata di voto segnata anche da una partecipazione significativa ai seggi, con oltre settemila elettori che hanno preso parte alla consultazione nonostante le condizioni meteorologiche avverse registrate nel pomeriggio.

Nel suo primo commento da vincitore, Battaglia ha voluto sottolineare il clima che ha accompagnato la consultazione. «C’è grande entusiasmo. È stata una bellissima giornata, nonostante il pochissimo tempo avuto per organizzare queste primarie. L’affluenza è stata molto consistente ed è stata una bella giornata per il centrosinistra».

Il candidato sindaco ha poi indicato il percorso politico che si apre da subito per la coalizione. «Da stasera saremo subito al lavoro per la costruzione delle liste».

Con la vittoria alle primarie, Battaglia diventa così il primo candidato ufficiale nella corsa a Palazzo San Giorgio, con il centrosinistra che si prepara ora ad affrontare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali.