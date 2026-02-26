L’assemblea approva una norma che non rientra fra le sue competenze, mentre gli ultimi concorsi pubblici fanno registrare un boom di domande: ci si chiede perché la politica ha scelto di affidarsi a un’agenzia per cercare i camici bianchi e quel fosse l’urgenza del provvedimento

A seguire l'ultimo consiglio regionale ammettiamo che ci è venuto il mal di testa. Troppi gli interrogativi legati soprattutto alla decisione di affidare ad agenzie esterne il reclutamento di medici da ogni parte del globo terracqueo . Per la “missione” sono stati stanziati ben quattro milioni di euro per due anni, in totale quindi otto, all'agenzia di reclutamento che si occuperà dell'incarico.

La prima stranezza, evidente e che nessuno ha sottolineato, è perché il consiglio regionale si occupa di questa materia? Come è noto non ne ha nessuna competenza, visto che la sanità in Calabria è commissariata da quindici anni e quindi tutti i poteri in materia sono nelle mani del commissario Roberto Occhiuto. Eppure sul punto si è incardinato un dibattito in aula come se nulla fosse. Anche le opposizioni non si sono nemmeno sognate di evidenziare la cosa. A meno che, come promesso dallo stesso Occhiuto e dalla premier Giorgia Meloni in campagna elettorale, siamo usciti dal commissariamento ma si sono dimenticati di dircelo. La verità è che la sanità calabrese, soprattutto perché non funziona, è un alibi per tutta la politica. Quando uno non sa proprio cosa dire, basta prendere un servizio sanitario qualsiasi et voilà il gioco è fatto. Come se la Calabria avesse solo questo di problema.

Il secondo punto riguarda proprio il merito del provvedimento. Perché affidare ad un'agenzia esterna questo reclutamento? Non poteva farlo direttamente l'Ufo rappresentato da Azienda zero? C'era cioè bisogno di una terza agenzia?

Altra cosa. Siamo poi così sicuri che in Italia non ci siano medici disposti a venire a lavorare per il nostro Servizio sanitario nazionale? Gli ultimi dati non sembrano confermarlo. Esempio: l'ospedale civile di Cosenza “Annunziata” ha bandito un concorso pubblico per il reclutamento di 6 dirigenti medici da assumere a tempo pieno e indeterminato presso la Uoc di Terapia Intensiva e Anestesiologia, diretta dal prof. Andrea Bruni. In tutto sono 51 i medici che hanno presentato domanda .

Difficile pensare che l'Annunziata, per le condizioni in cui versa, sia così attrattiva. Insomma forse basterebbe semplicemente fare per bene i concorsi che il personale sanitario si troverebbe. D'altronde un altro punto da capire è quanti specializzandi sono stati assorbiti grazie al Decreto Calabria nelle corsie e quanti specializzati dell'Università Magna Grecia sono rimasti a lavorare in Calabria dopo aver acquisito le giuste competenze a Catanzaro.

Dati ufficiali non ce ne sono, ma secondo i sindacati di categoria le percentuali non raggiungono numeri altissimi. Ricordiamo, en passant, che gli otto milioni in due anni verranno presi dal bilancio regionale e in particolare dal capitolo dedicato alla sanità. Forse si poteva spendere in altro…

I più maliziosi dicono che la manovra è servita soprattutto al presidente Occhiuto per tranquillizzare gli Usa che stanno premendo forte sul governo regionale per indurlo a non continuare nella collaborazione con i medici cubani. Un modo per dimostrare che il rapporto con Cuba non è esclusivo e che, nel tempo, si proverà a farne a meno. Non sappiamo, però, se questa lettura sia corretta.