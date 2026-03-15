Prime valutazioni anche dalla segreteria di Onda Orange, dove Massimo Canale ha commentato l’andamento dello scrutinio delle primarie del centrosinistra.

Secondo i dati raccolti dallo staff del candidato, la tendenza emersa dalle urne lo collocherebbe al terzo posto, un risultato che Canale ha dichiarato di accettare pur sottolineando la particolarità della propria candidatura, nata fuori dalle strutture organizzative dei partiti.

«Dai dati che abbiamo la tendenza mi vede terzo in maniera netta», ha spiegato Canale, ricordando come la sua fosse l’unica candidatura non sostenuta da apparati politici o istituzionali, costruita soprattutto su un voto di opinione. «Il centrosinistra ha scelto la continuità e noi rispettiamo il risultato».

L’ex consigliere comunale ha poi indicato la direzione politica dei prossimi mesi. Nessuna candidatura a sindaco, ma il lavoro immediato per rafforzare il progetto civico avviato con Onda Orange.

«Da domani mattina saremo impegnati a costruire la lista civica più forte possibile. Vogliamo dare spazio a persone nuove della politica e partecipare alla prossima amministrazione con una rappresentanza autonoma, capace di portare un modo diverso di fare politica».