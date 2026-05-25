Francesco Cannizzaro verso l'elezione a sindaco di Reggio Calabria. Il vicecapogruppo alla Camera di Forza Italia e coordinatore del partito in Calabria, candidato per il centrodestra più Azione, secondo la terza proiezione di Opinio Rai su un campione del 22%, otterrebbe il 69,1% dei consenti.

Quando ormai il risultato è certo, iniziano ad arrivare gli auguri di buon lavoro da parte dei colleghi e amici di Forza Italia. Tra i primi, quelli del governatore della Calabria e vice presidente nazionale del partito, Roberto Occhiuto.

La scritta "Buon lavoro, sindaco!" sulla foto che li ritrae insieme di fronte ad un cantiere. Così Occhiuto celebra, sui social, l’elezione a sindaco di Reggio Calabria di Francesco Cannizzaro. "Abbiamo già iniziato a costruire un'altra Reggio. Da oggi, ancora di più" scrive ancora Occhiuto nel suo post.

Tajani: «Elezioni stravinte grazie ai cittadini»

Anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha rivolto le proprie congratulazioni a Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. «Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia in Calabria, è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Elezioni stravinte grazie ai cittadini che hanno scelto il buongoverno del centro-destra. Siamo certi che Ciccio farà un ottimo lavoro anche come amministratore. Auguri da tutta la tua famiglia politica!». Un messaggio che dà già il tono della lettura nazionale del voto: per Forza Italia e per il centrodestra, il risultato di Reggio viene letto come una conferma politica netta.

Pella: «Vittoria a Reggio travolgente»

«Il risultato di Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria è straordinario, netto, travolgente. È la conferma di un lavoro serio, radicato, costruito giorno dopo giorno con il cuore, la competenza e la presenza costante sul territorio». Lo dichiara Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio. «Questo successo è motivo di grande orgoglio per Forza Italia, ma soprattutto è una bellissima notizia per Reggio Calabria, che potrà contare su un amministratore capace, concreto e profondamente legato e innamorato alla sua terra. Da parlamentare mi dispiace perdere un collega così valido, ma da sindaco e vicepresidente dell’Anci, sono felice di accoglierlo nella grande famiglia dei sindaci italiani. Gli rivolgo i miei complimenti più sinceri e un grande in bocca al lupo. Sono certo che saprà mettere la stessa energia, la stessa concretezza e la stessa passione anche alla guida della sua città. Reggio Calabria ha scelto con forza, e ha scelto bene», conclude.

Costa: «Farà benissimo per la sua città»

«Gli elettori hanno premiato la competenza, l’amore per la propria terra, la determinazione e la passione di Francesco Cannizzaro, consegnandogli una vittoria schiacciante già al primo turno. È un risultato straordinario, che riconosce la sua capacità di aggregare consenso attorno a un progetto serio e credibile, sostenuto da un’ampia coalizione di centrodestra. Sono certo che saprà fare benissimo, dando alla città il futuro che merita. Congratulazioni e buon lavoro all’amico e collega Francesco». Così in una nota Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia.

Craxi: «Con Fi candidati autorevoli e programmi seri»

«Le mie più sincere congratulazioni a Francesco Cannizzaro per la sua straordinaria vittoria alle amministrative di Reggio Calabria, un risultato che premia l'impegno e la passione con cui si è speso in una campagna elettorale particolarmente intensa. L'elezione di Cannizzaro al primo turno conferma, una volta di più, la capacità di Forza Italia di proporre agli elettori candidati autorevoli e programmi seri e concreti ma, altresì, di essere forza aggregante. A Francesco Cannizzaro vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, certa che saprà guidare Reggio Calabria con competenza, serietà e una visione di crescita e opportunità per il futuro». Così la presidente dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi.

Ternullo: «Risultato incredibile»

«Oggi è un giorno storico per Reggio Calabria. Dopo anni di centrosinistra al governo cittadino, il centrodestra riconquista la vittoria con l'incredibile risultato ottenuto da Francesco Cannizzaro. Una affermazione amplissima che premia il merito e le competenze e i programmi che Francesco, Forza Italia e il centrodestra hanno saputo mettere in campo. A Francesco Cannizzaro vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, certa che da oggi la città di Reggio Calabria è in ottime mani». Così la senatrice e vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Daniela Ternullo.

Mario Occhiuto: «Trionfo che premia coraggio e passione»

«Le mie più vive e sincere congratulazioni e auguri di buon lavoro a Francesco Cannizzaro, nuovo sindaco di Reggio Calabria. I cittadini hanno scelto il coraggio, la concretezza e la visione di una politica seria, moderata, ma profondamente identitaria e legata alle radici del territorio. Quel modello di buon governo che Forza Italia promuove da sempre, con passione e determinazione. Questo trionfo non è un caso, ma il frutto di un progetto straordinario, che unisce il livello locale a quello nazionale in un'unica grande spinta rigeneratrice. Sono assolutamente certo che Francesco, con la sua energia, la sua competenza e il suo amore per la propria terra, saprà guidare Reggio Calabria verso una nuova stagione di sviluppo, bellezza e riscatto». Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto.

Siracusano: «Vittoria impressionante»

«Congratulazioni all'amico Francesco Cannizzaro, neo sindaco di Reggio Calabria. Una vittoria straordinaria, con percentuali impressionanti che testimoniano il grande radicamento sul territorio di Francesco e la forza del centrodestra a trazione Forza Italia nell'intero territorio reggino. Francesco riconquista il Comune di Reggio Calabria dopo anni di amministrazione di centrosinistra e lo fa compiendo una scelta non semplice, ma dettata da un profondo senso di responsabilità e dal grande amore per la sua città: lasciare il Parlamento per mettersi al servizio della sua comunità. In questi anni ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane, politiche e amministrative. Per questo sono certa che saprà essere un sindaco autorevole, capace, concreto e vicino ai cittadini, guidando Reggio Calabria con visione, equilibrio e passione. A Cannizzaro rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro: sono sicura che saprà scrivere pagine importanti per il futuro della sua città». Lo afferma Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.



