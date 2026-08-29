«Carburanti alle stelle, bollette in arrivo e famiglie allo stremo. Trent’anni di scelte sbagliate hanno lasciato l’Italia senza un piano energetico serio, ostaggio di ideologie che ci hanno fatto rinunciare al nucleare mentre la Francia lo costruiva sul nostro confine. Oggi compriamo energia da chi ha avuto il coraggio di fare ciò che noi non abbiamo fatto. La guerra e decisioni internazionali discutibili stanno massacrando i cittadini». È quanto si legge in una nota di Libertà è Democrazia, che prosegue: «È ora di cambiare rotta: Europa, Italia e Stati Uniti devono smettere di alimentare tensioni e iniziare a proteggere davvero le persone. Trump deve abbandonare ogni atteggiamento percepito come bellicoso».

«O si agisce con serietà e rapidità, oppure non si agisce – dice Chiaramonte, dirigente nazionale del partito Libertà è Democrazia -. Le famiglie non possono continuare a pagare per gli errori degli altri».

«Siamo vicini a tutti i cittadini che stanno soffrendo in questo momento economico che richiede la massima attenzione – prosegue -. Invitiamo il Governo Meloni a fare ogni sforzo possibile per andare incontro alla popolazione. Siamo consapevoli che non sia facile, ma è indispensabile iniziare a tagliare il superfluo per fronteggiare le spese di emergenza. In vista della scesa in campo alle prossime elezioni politiche nazionali – conclude Chiaramonte – Libertà è Democrazia annuncia l’inserimento ufficiale nel proprio programma di un capitolo interamente dedicato all’emergenza famiglie».