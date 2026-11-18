Gaudiano, Papasso e Fasanella riconoscono l’impegno dell’ASD Cassano all’Ionio calcio a 5 e sollecitano un regolamento che garantisca l’accesso anche alle società e ai giovani di Sibari e delle contrade

Il gruppo consiliare Politicamente Corretto si complimenta con l’ASD Cassano all’Ionio calcio a 5. Per poter giocare nel palazzetto dello sport la società ha comprato con soldi propri una parte delle attrezzature che servivano. In una nota firmata da Carmen Gaudiano, Davide Papasso ed Elisa Fasanella, i tre consiglieri parlano di «un gesto concreto, che merita rispetto e riconoscimento» e scrivono che la squadra ha dimostrato ancora una volta «quanto la passione, la determinazione e il senso di appartenenza possano fare la differenza».

Dirigenti e ragazzi hanno messo mano al portafoglio, spiegano i firmatari, per non restare ad aspettare all’infinito. Intorno al palazzetto ci sono stati ritardi, lentezze amministrative e polemiche, e la squadra ha deciso di andare avanti lo stesso. «Non hanno perso tempo a guardare alle contrapposizioni, non si sono lasciati scoraggiare dalle discussioni e hanno preferito agire», si legge nel comunicato. Oggi la società gioca finalmente nell’impianto.

Secondo il gruppo, la vicenda dice che a Cassano i giovani hanno bisogno di spazi dove ritrovarsi e fare sport, e che quegli spazi, quando esistono, devono essere usati davvero. Il palazzetto, ricordano i consiglieri, è dei cittadini, delle associazioni e delle società sportive, e prima di tutto delle nuove generazioni.

Sulla gestione della struttura la nota si rivolge anche a chi l’ha costruita e a chi oggi la amministra: «Chi ieri ha avuto la possibilità di realizzare un’opera importante deve avere la consapevolezza che il suo valore si misura oggi nella capacità di renderla viva e accessibile», scrivono Gaudiano, Papasso e Fasanella. Chi oggi non riesce a dare risposte concrete, aggiungono, «dovrebbe quantomeno riconoscere il valore di ciò che è stato realizzato». Il gruppo dice però di non volersi fermare su questo punto. «Adesso bisogna guardare avanti».

E guardare avanti, per i tre consiglieri, vuol dire Sibari. Chiedono un regolamento chiaro e trasparente che permetta anche alle società sportive e ai ragazzi della zona costiera e delle contrade vicine di usare il palazzetto, nel rispetto degli orari e delle regole di utilizzo. «Non devono esserci giovani di serie A e giovani di serie B – affermano – , se una struttura sportiva è patrimonio del territorio, deve rappresentare un’opportunità per tutti».

Adesso, secondo il gruppo, tocca alle istituzioni superare gli ostacoli burocratici e aprire il palazzetto a tutti i giovani del territorio. La nota si chiude con altri complimenti alla squadra, al direttivo e ai ragazzi, il cui impegno è definito «un esempio concreto di attaccamento al territorio».