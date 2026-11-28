La Russa avverte la Consulta prima che decida. Meloni diserta il congresso dell'Anm e rifiuta di firmare gli adeguamenti che il Consiglio di Stato ha riconosciuto ai magistrati. La Corte dei conti viene riscritta da chi dovrebbe esserne controllato.

Il presidente del Senato ha parlato alla Corte costituzionale come si parla a un avversario. Se i giudici toccassero l'obbligo di indicare il candidato premier, ha detto Ignazio La Russa, sarebbe un «indebito aiuto alla sinistra». La Corte non ha ancora deciso. Lui ha già deciso per lei.

Non è un'opinione. È un avvertimento.

Lo stesso giorno a Napoli si apriva il congresso dei magistrati. In platea c'era Mattarella, accolto da un applauso lunghissimo. Mancava solo la presidente del Consiglio, che intanto da Bruxelles ripeteva il suo no: non firmerà gli adeguamenti degli stipendi delle toghe.

Quegli adeguamenti non sono un favore. Li prevede una legge del 1981 e scattano in automatico, proprio perché un giudice non debba trattare la busta paga con chi governa. Il Consiglio di Stato ha stabilito che lo Stato aveva sbagliato i conti: sono 970 milioni, tra arretrati e differenze. La risposta di Meloni è stata: «Nomini pure il commissario».

Poi c'è la Corte dei conti, la stessa che ha fermato il Ponte sullo Stretto. Prima la legge Foti ha ristretto la responsabilità di chi amministra. Poi il governo ha approvato il decreto che ne ridisegna l'organizzazione. Sono i magistrati contabili a dire che così perdono autonomia. Se si aggiunge l'abuso d'ufficio, cancellato nel 2024, per chi maneggia denaro pubblico i controlli si fanno sempre più deboli.

I giudici si possono criticare, e i loro stipendi si possono discutere. Ma una sentenza non si rispetta solo quando conviene. Se è il governo a scegliere quali eseguire, quella sentenza diventa una concessione.

I magistrati non sono eletti, e proprio per questo possono dire no a chi lo è. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge»: articolo 101 della Costituzione, la Carta su cui Meloni ha giurato.

Ai giudici si chiede di sapere che cosa gli conviene. Agli italiani resta un'altra domanda: che cosa teme il governo da chi deve far rispettare la legge?