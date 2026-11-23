Il leader del Movimento 5 Stelle denuncia gli emendamenti di Fratelli d'Italia al decreto Sicurezza e accusa la maggioranza di usare due pesi e due misure. Nel mirino anche gli scandali giudiziari che coinvolgono esponenti del partito della premier

La sicurezza diventa un nuovo terreno di scontro tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. A innescare la polemica sono gli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia al decreto Sicurezza, con i quali il partito della presidente del Consiglio propone di sospendere le borse di studio e gli altri benefici economici agli studenti anche soltanto indagati per determinati reati commessi durante manifestazioni e occupazioni scolastiche. Una stretta che il presidente del Movimento 5 Stelle contesta duramente, chiamando direttamente in causa la premier e denunciando quella che considera una contraddizione politica: rigore nei confronti dei giovani che protestano, protezione parlamentare quando a essere coinvolti in vicende giudiziarie sono esponenti della maggioranza.

«Fratelli d'Italia: ma un po' di vergogna, proprio no?», esordisce Conte in un lungo intervento pubblicato su Facebook. Il suo attacco prende di mira soprattutto Andrea Delmastro Delle Vedove, ex sottosegretario alla Giustizia e deputato meloniano, tra i firmatari delle proposte più controverse.

Borse di studio sospese già durante le indagini: cosa prevede la proposta di FdI

Il pacchetto di 27 emendamenti presentato da Fratelli d'Italia interviene su diversi aspetti della gestione dell'ordine pubblico. La disposizione che ha provocato le reazioni più dure riguarda il diritto allo studio: per gli studenti sottoposti a indagini preliminari per determinati reati commessi durante proteste, manifestazioni o occupazioni, verrebbero sospesi borse di studio, contributi e altri sostegni economici fino alla definizione del procedimento penale.

Tra i reati contemplati figurano violenza, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamenti. Non sarebbe necessaria una condanna per far scattare la sospensione. In caso di condanna, la proposta prevede la revoca dei benefici e la possibilità di richiedere la restituzione delle somme già erogate.

Un secondo emendamento introduce la responsabilità solidale degli organizzatori delle occupazioni scolastiche per i danni provocati anche da altri partecipanti, salvo che dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee a impedirli. Un'ulteriore proposta riguarda la sospensione di agevolazioni e sussidi comunali ai genitori di minorenni condannati, anche in primo grado, ad almeno un anno di reclusione. Si tratta, al momento, di proposte emendative e non di disposizioni già entrate in vigore.

È soprattutto la possibilità di intervenire sui benefici economici prima di una condanna a sollevare interrogativi sul principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza. La distinzione tra una persona indagata e una persona condannata costituisce infatti uno dei fondamenti del sistema giudiziario italiano. La proposta di FdI apre dunque una questione che supera il confronto politico: fino a che punto una misura amministrativa può incidere sul diritto allo studio di chi non è stato ancora riconosciuto colpevole?

Conte interpreta questa scelta come un tentativo di scoraggiare la partecipazione alle proteste. «Sono le nuove frontiere della loro idea di sicurezza: colpire il diritto allo studio, intimidire chi manifesta, trasformare il dissenso in una colpa da sanzionare», scrive il leader pentastellato.

Il caso Delmastro e il voto della Camera sulle chat

La parte politicamente più aggressiva dell'intervento riguarda proprio Delmastro. Conte mette in relazione gli emendamenti sugli studenti con il voto attraverso il quale, il 5 agosto scorso, la Camera dei deputati ha negato alla Procura di Roma l'autorizzazione ad acquisire le comunicazioni tra l'ex sottosegretario e l'imprenditore Mauro Caroccia, nell'ambito di un'indagine relativa ad attività di ristorazione.

Montecitorio aveva approvato a scrutinio segreto, con 206 voti favorevoli e 133 contrari, la relazione della Giunta per le autorizzazioni che proponeva di respingere la richiesta dei magistrati. Successivamente, la Procura di Roma ha avviato la strada del conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale per contestare quella decisione. La vicenda riguarda l'utilizzabilità delle comunicazioni nell'indagine: il voto parlamentare non costituisce un accertamento di responsabilità penale di Delmastro, che, secondo le informazioni disponibili sulla vicenda, non risultava indagato nel procedimento relativo alle chat.

Conte utilizza comunque il precedente per contestare alla maggioranza un atteggiamento che giudica incoerente. «Gli studenti non hanno mica i privilegi di Delmastro!», afferma, contrapponendo la protezione accordata dal Parlamento alla proposta di sospendere i benefici economici ai giovani sottoposti a indagine.

Il confronto costruito dal presidente del M5S è evidentemente politico, prima ancora che giuridico. Le due vicende riguardano istituti e procedimenti differenti, ma il tema sollevato è quello dell'uguaglianza di trattamento e della coerenza del garantismo: se l'assenza di una condanna definitiva impone cautela nei confronti di un parlamentare, sostiene in sostanza Conte, lo stesso principio dovrebbe valere per uno studente.

L'attacco si estende poi direttamente alla presidente del Consiglio. Conte invita Meloni a rivolgere l'attenzione alle vicende che interessano esponenti del suo partito, richiamando le inchieste sugli appalti della ricostruzione post-sisma nelle Marche e gli scandali giudiziari in Sicilia. Sono riferimenti che il leader pentastellato utilizza per sostenere la propria accusa politica, ma che richiedono di distinguere le responsabilità individuali, ancora eventualmente da accertare, da quelle dei partiti di appartenenza.

Nel frattempo, la polemica si allarga alle altre opposizioni. Anche Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, critica duramente gli emendamenti, denunciando un garantismo che, a suo giudizio, cambierebbe a seconda dei destinatari. Bonelli richiama inoltre la condanna in secondo grado di Delmastro per rivelazione di segreto d'ufficio, vicenda distinta dall'indagine sulle attività di ristorazione, per sottolineare quella che considera un'incoerenza della proposta.

La maggioranza sostiene da tempo la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione delle violenze durante le manifestazioni. Il problema politico sollevato dagli emendamenti, tuttavia, riguarda il confine tra il contrasto ai comportamenti penalmente rilevanti e le conseguenze economiche imposte prima dell'accertamento definitivo delle responsabilità. Una borsa di studio non rappresenta soltanto un contributo finanziario: per molti giovani costituisce la condizione concreta per continuare a frequentare una scuola o un'università.

Nella conclusione del suo intervento, Conte trasforma la contestazione degli emendamenti in una sfida complessiva al governo. Accusa Meloni di riservare trattamenti differenti agli esponenti del potere e ai cittadini che manifestano, promettendo di cancellare questa impostazione quando il Movimento 5 Stelle tornerà alla guida del Paese.

Lo scontro, dunque, non riguarda soltanto le borse di studio. Investe il modello di sicurezza proposto dalla destra, il rapporto tra autorità e dissenso, il principio di presunzione di innocenza e la credibilità delle istituzioni quando sono chiamate a garantire regole uguali per tutti. Ed è proprio su questa contraddizione, reale o presunta, che Conte cerca di mettere politicamente in difficoltà Giorgia Meloni.