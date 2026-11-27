Il nome del candidato sposta gli equilibri tra democratici e Cinque Stelle, ma non cambia davvero la partita tra gli schieramenti. Alle primarie Schlein è avanti di sette punti, con il sostegno di metà degli elettori di Avs. Ecco tutti i numeri del sondaggio Noto

Se cambia il candidato premier, cambiano i rapporti di forza nel campo largo. Il peso della coalizione invece resta quasi lo stesso. È il dato più chiaro del sondaggio Noto Sondaggi per Porta a Porta, che ha misurato le intenzioni di voto in due ipotesi: Elly Schlein oppure Giuseppe Conte alla guida del centrosinistra.

Con Schlein il Pd è al 21% e il Movimento 5 Stelle al 10%. Con Conte i democratici scendono al 18% e i Cinque Stelle salgono al 14,5%. La distanza tra i due partiti si riduce da undici punti a tre e mezzo. È un travaso quasi perfetto: tre punti lasciano il Pd, quattro e mezzo arrivano al Movimento. Ma il campo largo nel suo insieme guadagna appena due decimi, dal 43,1% al 43,3%.

Nel centrodestra la scelta dell'avversario non cambia nulla. La coalizione è al 45,2% se il candidato è Schlein e al 45,1% se è Conte. Fratelli d'Italia resta primo partito al 28% in entrambi i casi. Cambia qualcosa solo per gli alleati. Con Conte in campo Forza Italia sale al 6,9%, la Lega scende al 6% e Futuro Nazionale al 5,8%. Il vantaggio del centrodestra è di 2,1 punti nel primo scenario e di 1,8 nel secondo.

Conte porta anche più gente al voto: l'affluenza stimata sale dal 61% al 63%. In compenso costa qualcosa agli alleati minori. Alleanza Verdi Sinistra scende dal 6,5% al 6,2%, Italia Viva dal 2,8% al 2%. Il Centro di Calenda resta fermo al 3,5%.

Poi c'è la sfida per la candidatura. Alle primarie il 48% degli elettori del campo largo voterebbe Schlein, il 41% Conte e l'11% un altro nome. Gli elettori dei due partiti restano compatti: l'87% di quelli del Pd sta con la segretaria, il 98% di quelli del M5S con il proprio leader. A decidere può essere Avs, dove Schlein è al 50% e Conte al 38%.

Il candidato decide chi guida la coalizione, non quanto vale. Ora bisogna capire se quei due punti di ritardo si recuperano scegliendo un nome, oppure cercando voti che oggi nessuno dei due riesce a conquistare.