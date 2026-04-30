Prosegue il confronto politico a Reggio Calabria in vista delle amministrative, con l’intervento dell’ex sindaco Demetrio Arena, che è intervenuto nel corso dell’avvio della campagna elettorale di Edi Lamberti, ha replicato con un post sui suoi canali social, alle recenti dichiarazioni di Giuseppe Falcomatà, rilanciando il tema della contrapposizione tra esperienze amministrative.

«In dodici dolorosi e tetri anni di vita cittadina, ho condiviso soltanto due pensieri espressi dal vertice dell’amministrazione. Dopo il “ …. siamo geneticamente diversi “ rivolto al cdx in Consiglio Comunale, ieri ho letto la seconda perla di saggezza: “Come in ogni cosa nella vita, anche in politica c'è un “noi" e c'è un "loro” e questa differenza è importante rimarcarla”.

È proprio vero, ci sono cose che devono essere rimarcate, perchè NOI siamo geneticamente diversi, perchè con NOI Reggio era un’ altra cosa , perchè con NOI era il tempo in cui i reggini, per la seconda volta nella loro storia moderna, sono stati uniti e si sono sentiti Comunità; erano i tempi in cui si pensava che la “nostra terra” fosse “il nostro futuro” e che con “la passione, l’orgoglio e l’amore” si potesse realizzare la “nostra Reggio” .

Perchè per NOI parlano i fatti e i “fatti sono ostinati “»