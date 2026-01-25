«I dati sui finanziamenti per il dissesto idrogeologico riportati da OpenCoesione non risultano coerenti con i dati delle diverse programmazioni non fsc e, di conseguenza, non restituiscono il reale stato di avanzamento della spesa». Lo afferma il consigliere regionale della Calabria Pierluigi Caputo, intervenendo in merito alla corretta analisi diffusa da Giuseppe Nardi.

«La struttura commissariale della Calabria – sottolinea Caputo – è riuscita a garantire nel tempo un’azione tecnica e amministrativa efficace sugli interventi programmati e finanziati. Un lavoro costante che ha prodotto risultati concreti: in soli 4 anni dal 2022 al 2025 la spesa per il dissesto idrogeologico è stata pari al doppio rispetto al decennio precedente».

Un’impostazione operativa che ha trovato anche un importante riconoscimento istituzionale. «Il Ministero dell’Ambiente – evidenzia il consigliere regionale – ha riconosciuto la validità della metodologia adottata dalla Regione Calabria, in particolare per quanto riguarda le misure organizzative e di gestione degli interventi».

Caputo ribadisce inoltre la necessità di una corretta lettura dei dati: «È fondamentale distinguere con chiarezza gli interventi di competenza regionale da quelli di diretta competenza del Governo nazionale, per evitare confusioni e valutazioni non aderenti alla realtà. Il supporto delle istituzioni è certamente determinante – conclude Caputo – ma la messa in sicurezza del territorio è una responsabilità condivisa. Ognuno deve fare la propria parte, a partire dai Comuni, che rappresentano il primo presidio sul territorio e un anello fondamentale nella programmazione e attuazione degli interventi»